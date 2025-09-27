Exdirector del FBI niega tener miedo a la Justicia de EU; acusa venganza de Trump

26/09/2025 - 10:27 pm

James Comey, exdirector del FBI descarta sentirse atemorizado por enfrentarse al Departamento de Justicia de EU.

James Comey, exdirector del FBI, descartó sentir miedo de enfrentarse a un Departamento de Justicia a merced de Donald Trump.

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 26 de septiembre (LaOpinión).- Frente a los cargos federales presentados en su contra por presuntamente de mentirle al Congreso y obstruir un procedimiento del Congreso, James Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), descarta sentirse atemorizado por enfrentarse al Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU).

Mediante un video publicado en Instagram, el abogado neoyorquino niega los cargos formulados en su contra y los atribuye a una venganza orquestada por el actual Presidente de la nación, Donald Trump.

“Mi familia y yo sabemos desde hace años que enfrentarse a Donald Trump tiene un precio, pero no podríamos imaginarnos viviendo de otra manera. No viviremos de rodillas, y ustedes tampoco deberían hacerlo. Alguien a quien quiero mucho dijo recientemente que el miedo es la herramienta de un tirano, y tiene razón, pero no tengo miedo”, externó.

A partir de una investigación centrada en descubrir si le mintió al Congreso en su testimonio presentado el 30 de septiembre de 2020 con respecto a su gestión de la investigación sobre Trump y Rusia en el FBI, conocida dentro de la agencia como “Crossfire Hurricane”, Comey fue acusado formalmente por un Gran Jurado.

Sin embargo, el personaje en cuestión niega todos los cargos señalados en su contra y confía en que la verdad terminará imponiéndose por encima del deseo de quienes desean verlo en prisión.

“Estoy destrozado por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal. Soy inocente. Así que celebremos un juicio y mantengamos la fe”.

A través de un mensaje compartido en la plataforma Truth Social, Donald Trump describió a James Comey como un “policía corrupto” que debe ser juzgado con todo el rigor de la ley.

“Te guste o no el corrupto James Comey, y no me imagino que a mucha gente le guste, ¡MINTIÓ! No es una mentira compleja, es muy simple, pero IMPORTANTE. No hay forma de que pueda justificarla. Es un policía corrupto, y siempre lo ha sido, pero le acaban de asignar un juez designado por Joe Biden, así que ha tenido un muy buen comienzo.

James “el policía corrupto” Comey fue un destructor de vidas. Sabía exactamente lo que decía, y que era una mentira muy grave y de gran alcance por la que había que pagar un alto precio”, escribió Trump.

