¿Un vino para el otoño? Una opción elegante y equilibrada con tradición y modernidad

Para el otoño un vino con notas que evocan frutos rojos maduros, especias y toques de madera es el ideal para acompañar una tarde con amigos mientras sopla un viento fresco.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Oficialmente llegó el otoño, la temporada del año en que empieza a sentirse el viento fresco, en que las hojas de los árboles toman un color marrón y empiezan a caer; las tardes frescas con una bebida y una platica con amigos o familia o en casa para ver una película, una temporada en la que una copa de vino puede acompañar esos momentos.

¿Qué vino elegir? Existen opciones variadas, sin embargo, los vinos Emilio Moro se convierten en el aliado perfecto para acompañar esta temporada. Su carácter elegante, con notas que evocan frutos rojos maduros, especias y toques de madera, hacen de esta etiqueta una opción ideal para disfrutar en comidas largas, tardes frescas y celebraciones especiales.

Originario de Ribera del Duero, Emilio Moro es el vino insignia de Bodegas Emilio Moro, reconocido por su equilibrio entre tradición y modernidad.

¿Qué notas de cata destacan y cómo maridar?

Las notas de cata son: a la vista un color rojo granate muy cubierto, en nariz es serio y elegante. La evolución en la copa se traduce en un incremento de la intensidad y la complejidad aromática donde el conjunto frutal sigue siendo la columna vertebral de la nariz del vino. En la boca presenta un cuerpo bien estructurado con un tanino maduro y sedoso, de paso fácil y con un postgusto largo.

Su versatilidad lo convierte en el acompañante perfecto para platos de la temporada como carnes al horno, guisos, quesos curados y setas, resaltando los sabores otoñales con armonía y distinción.

El vino de Emilio Moro realiza un homenaje a la tierra y a la familia que, generación tras generación, ha trabajado con pasión en cada botella. Una etiqueta que celebra la riqueza del otoño y convierte cada brindis en un momento memorable.

Bodegas Emilio Moro, ubicada en la prestigiosa región de Ribera del Duero, es sinónimo de tradición, pasión y compromiso con la calidad. Desde su fundación, la bodega ha mantenido su legado familiar, combinando métodos tradicionales con innovación para producir vinos que capturan la esencia de su terroir único.