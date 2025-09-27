Ruta cervecera en Guadalajara, una opción para disfrutar de la Perla Tapatía de noche

Redacción/SinEmbargo

27/09/2025 - 6:32 am

Cerveza

¿Una Indian Pale Ale, una American Porter o una Ale Gose? Guadalajara tiene espacios con cervezas para calmar la sed y ofrecer una experiencia agradable. 

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Guadalajara es una ciudad que cuenta con un ambiente lleno de calidez pero sobre todo con un clima excepcional que hace que se te antoje una bebida refrescante a cada momento, acompañada de una suculenta gastronomía o simplemente una botana típica de la región.

Si lo que buscas es conocer un poco más de la Perla Tapatía de noche y te consideras amante de la cerveza que disfruta del arte del buen beber. Te recomendamos realizar la ruta de la cerveza.

Loba Gastropub

En este lugar hay cervezas de producción local y artesanal, cada una de ellas se elabora con gran calidad, reflejando la autenticidad de la marca. Además, sus platillos están elaborados con ingredientes frescos y técnicas contemporáneas ofreciendo menús perfectamente equilibrados donde puedas saborear y degustar cada estilo de cerveza.

En este fabuloso lugar podrán degustar algunos de los nueve estilos de cerveza que tienen: Lobita (Lager ligera), Clandestina (Pre-Prohibition Lager), Sport (Witbier), Alteña (Altbier), Alfa (Indian Pale Ale), Negra (American Porter), Paraíso (Ale Gose), Sueño Rosa (Gose) y Loba 8 (Hazy Pale Ale).

Almacén de Botellas

Este bar y restaurante se encuentra ubicado en la colonia Americana de Guadalajara, tiene un ambiente moderno, acogedor y cuidadosamente diseñado. El recinto se caracteriza por su extensa terraza y por su amplia carta de cervezas que incluye más de 44 diferentes cervezas artesanales tanto nacionales como internacionales provenientes de Estados Unidos y Europa.

Patan Ale House

Bar especializado en cerveza artesanal, este espacio cuenta con terraza y mesas al aire libre donde los amantes de la cerveza encontrarán calidad, una gran variedad y una experiencia original. Además, de ser un lugar en el que encontrarás 24 líneas de cerveza de barril, también encontrarás cervezas tanto locales como de toda la República.

Santa Sabina Americana

Santa Sabina Americana es considerado un espacio con ambiente relajado, pet-friendly y su terraza ideal para tardes entre amigos y noches de buena música. Su propuesta cervecera destaca por etiquetas propias desde hace 12 años en la que se han enfocado a crear y diversificar sabores únicos de carácter fuerte, creando una experiencia multisensorial de principio a fin con nombres como “Rosalía” cerveza de frambuesa refermentada con levadura de champaña y “Hop hop hurra” aromas y sabores a cítricos y pino-resinoso, por mencionar algunas.

Casa Trapiche

Casa Trapiche es una encantadora casa tradicional mexicana de los años 40 en la Colonia Americana, convertida en jardín cervecero, durante tu visita encontrarás un refugio gastronómico que combina lo mejor de la cocina mexicana con una impresionante selección de cervezas artesanales, vinos y destilados.

La propuesta culinaria de Casa Trapiche te fascinará por el uso de ingredientes locales. Cuenta con una gran variedad de etiquetas de Cervecería de Colima y otras joyas nacionales e internacionales. Sin duda Casa Trapiche ofrece una experiencia que une tradición, comunidad y buen gusto.

Bunker brew bar

Bunker Brew Club es un lugar auténtico donde te sumergirás en un búnker subterráneo del año 1945 y que se ubica en la Colonia Americana. Su ambiente industrial con esencia underground lo convierte en el refugio perfecto para quienes buscan cervezas con carácter y propuestas fuera de lo convencional.

En el lugar podrás degustar distintos estilos de cervezas desde las lupuladas y aromáticas hasta las artesanales y las de temporada que son hechas a base de ingredientes que se dan en ciertos meses del año.

