Las tumbas de tiro, vestigios prehispánicos de una tradición funeraria en Colima

Redacción/SinEmbargo

27/09/2025 - 6:32 am

tumba de tiro

Artículos relacionados

Colima es un estado que combina historia, tradición y naturaleza; un destino que va del mar a la montaña y, en este caso, también hacia el interior de la tierra.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- El Pueblo Mágico de Comala junto al municipio Ixtlahuacán en la comunidad de Chamila, Colima, cuentan con un de los hallazgos más relevantes de la arqueología colimense: las tumbas de tiro. Estos vestigios prehispánicos forman parte de una tradición funeraria que se desarrolló entre los años 300 a.C. y 600 d.C., compartida también por las culturas de Jalisco, Nayarit y Michoacán.

El nombre de estas sepulturas se debe a su forma: un pozo o tiro vertical que conduce a una cámara excavada directamente en el tepetate, roca endurecida característica de las zonas volcánicas. A diferencia de otras culturas mesoamericanas, en las tumbas de tiro los cuerpos no eran cubiertos con tierra o piedras; en su lugar, se rellenaba el acceso y se sellaba la entrada con piedras planas y delgadas, dejando intacto el espacio interior.

Estas cámaras, de techos abovedados y pisos planos, funcionaban como recintos funerarios en los que los difuntos eran depositados junto con sus ofrendas, es decir, objetos de su vida diaria y artículos que se creía serían útiles para el más allá: herramientas, armas de obsidiana, vasijas, cuentas de piedra y piezas rituales. Cada elemento colocado respondía a un protocolo ceremonial que simbolizaba el tránsito hacia el inframundo.

Tumba de Tiro
Tumba de Tiro. Foto: Museo de HIstoria Colima

Presencia canina

Uno de los rasgos más distintivos de las tumbas de tiro en Colima es la presencia de representaciones caninas. En muchos casos, los arqueólogos han encontrado restos óseos de perros junto a los humanos, además de figuras de cerámica que muestran al animal en diversas posturas y estilos.

El xoloitzcuintle y el tlalchichi, perros sin pelo de origen mesoamericano, jugaban un papel fundamental en la visión del mundo de estas culturas. Se creía que, además de brindar compañía en vida, eran la guía que ayudaba al alma a cruzar hacia el más allá. Estas representaciones, modeladas con barro o arcilla, son hoy uno de los íconos más reconocibles de la tradición artesanal colimense.

Más allá de su función funeraria, las tumbas de tiro ofrecen una ventana a la cotidianidad de quienes poblaron el occidente mesoamericano. Entre los objetos hallados se encuentran pulidores, hachas, metates y cuentas de piedra, que hablan de labores agrícolas y domésticas. También han aparecido silbatos, ocarinas y otros instrumentos de percusión, lo que sugiere que la música formaba parte de las ceremonias vinculadas a la muerte.

En algunos casos, se han encontrado piezas en miniatura y elaboradas decoraciones que corresponden a periodos más tardíos, como las fases Colima (400-700 d.C.) y Armería (700-900 d.C.), lo que refleja la evolución de las prácticas funerarias a lo largo de los siglos.

Hoy en día, quienes deseen acercarse a este legado pueden hacerlo en el Museo Regional de Historia de Colima, que alberga una reproducción a escala real de una tumba de tiro. Lo anterior permite al visitante observar el interior desde una plataforma de cristal, apreciando con detalle las ofrendas, las figuras caninas y los restos humanos que forman parte de esta tradición.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Gabriel de la Mora o cómo engañar a la muerte

"Gabriel es un neobarroco en toda la extensión del concepto. Es espléndido en su manera de incluirnos...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Cultura comunitaria y alta cultura en la 4T: entre el barrio y la sala de concierto

"El debate que atraviesa a la política cultural mexicana no es sólo técnico, como de pronto pareciera,...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Crisis de gobierno con Claudia?

"En definitiva, tenemos en México un proyecto autocrático en curso donde todos los indicios muestran que nunca...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

El espejo roto: de la descalificación a la evidencia

"En esencia, la estrategia de descalificación sistemática se aproxima a su a su fecha de caducidad. Los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Angie Miller es detenida en relación con el doble asesinato de músicos colombianos
1

La modelo Angie Miller es detenida; la ligan al asesinato de B-King y Regio Clown

2

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
3

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

4

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el liderazgo de Adán Augusto López sigue firme en el Senado.
5

DATOS ¬ Adán Augusto usa falsedades y contradicciones al tratar de explicar ingresos

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
6

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
7

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Donald Trump anunció el día de ayer que no permitirá las intenciones de Israel de anexionarse el territorio palestino de Cisjordania; "ya fue suficiente", dijo.
8

Trump rechaza anexión de Cisjordania a Israel; "ya fue suficiente", dice a Netanyahu

9

Qué es la “guardia de Jahzer”, el cuerpo paramilitar entrenado por La Luz del Mundo

El Gobierno de EU anunció que revocará la visa del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, por encabezar una protesta a favor de Palestina en Nueva York.
10

EU revoca la visa a Gustavo Petro tras encabezar protesta a favor de Palestina en NY

Valle de Bravo
11

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

12

Vender para vivir, Morir sin Saber

A Movimiento Ciudadano le sería muy benéfica una alianza electoral con el PAN
13

#PuntosYComas ¬ El PAN y MC tienen todo listo para el resurgimiento de una alianza

Nada de negociar la Ley “en lo oscurito”; nunca, responde Sheinbaum a Salina Pliego.
14

Nada de negociar la Ley “en lo oscurito”; nunca, responde Sheinbaum a Salinas Pliego

La SSC detuvo hoy por la tarde a ocho presuntos delincuentes acusados de secuestrar a una persona el pasado 26 de abril en la Alcaldía Iztapalapa.
15

La SSC-CdMx detiene a 8 señalados por secuestro exprés; 3 de ellos serían policías

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
1

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

El Gobierno de EU anunció que revocará la visa del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, por encabezar una protesta a favor de Palestina en Nueva York.
2

EU revoca la visa a Gustavo Petro tras encabezar protesta a favor de Palestina en NY

Dos unidades del Metrobús chocaron entre sí luego de que el conductor de una unidad de la Línea 2 del impactara con otro camión cerca de la estación Xola.
3

Unidades del Metrobús se impactan cerca de la estación Xola; reportan 12 lesionados

A Movimiento Ciudadano le sería muy benéfica una alianza electoral con el PAN
4

#PuntosYComas ¬ El PAN y MC tienen todo listo para el resurgimiento de una alianza

Francisco Garduño, excomisionado INM, se disculpó con los deudos de las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
5

Francisco Garduño ofrece disculpa por víctimas de incendio en centro del INM en 2023

La SSC detuvo hoy por la tarde a ocho presuntos delincuentes acusados de secuestrar a una persona el pasado 26 de abril en la Alcaldía Iztapalapa.
6

La SSC-CdMx detiene a 8 señalados por secuestro exprés; 3 de ellos serían policías

Autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a tres presuntas secuestradoras, quienes supuestamente son integrantes de una banda criminal.
7

Autoridades detienen en Tabasco a 3 presuntas secuestradoras vinculadas a una banda

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el liderazgo de Adán Augusto López sigue firme en el Senado.
8

DATOS ¬ Adán Augusto usa falsedades y contradicciones al tratar de explicar ingresos

El INEGI informó el avance registrado en las exportaciones nacionales en agosto pasado que alcanzaron un incremento de 7.4 por ciento con respecto al 2024.
9

Exportaciones de México suben 7.4% en agosto: Inegi; aranceles de Trump no merman

Donald Trump anunció el día de ayer que no permitirá las intenciones de Israel de anexionarse el territorio palestino de Cisjordania; "ya fue suficiente", dijo.
10

Trump rechaza anexión de Cisjordania a Israel; "ya fue suficiente", dice a Netanyahu

Rafie Ollah Shouhed, un migrante de origen iraní, todavía tiene problemas para respirar, después de ser brutalmente agredido por agentes del ICE.
11

Migrante iraní demanda al ICE por millones tras arresto que lo mandó al hospital

Leonardo Lomeli, rector de la UNAM, aseguró que la institución no está rebasada ante recientes hechos de violencia.
12

La UNAM no está rebasada por actos de violencia: Rector; se afinarán protocolos, dice