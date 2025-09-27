Jueza declara ilegal detención de 38 integrantes de La Luz del Mundo; los deja libres

De acuerdo con la Jueza de control, las autoridades demoraron 11 horas en presentar a los detenidos ante la Fiscalía General de la República.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Una Jueza Federal ordenó liberar a los 38 integrantes de la guardia de Jahzer, un grupo paramilitar parte de La Luz del Mundo que fueron capturados el pasado miércoles, luego de que declarara su detención como ilegal en un campo de adiestramiento clandestino en Vista Hermosa, Michoacán.

Yaksi Kinari Alquicira Vázquez, Jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Morelia, ordenó anoche la liberación inmediata de los individuos, pues manifestó que la Policía de Michoacán se demoró 11 horas para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el abogado de los detenidos, Leonardo Quevedo Domínguez, la Fiscalía pretendía imputarles el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El pasado miércoles, tras recibir una llamada anónima, las autoridades aprehendieron en un campo de adiestramiento clandestino en Vista Hermosa, Michoacán, a 38 individuos que dijeron ser integrantes del grupo Jahzer, una corporación paramilitar cuya principal función es cuidar a la cúpula de esta iglesia evangélica, cuyo máximo apóstol, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores.

Debido a que la juzgadora decretó la ilegalidad de la detención, la Fiscalía ni siquiera tuvo la oportunidad de imputar ni pedir la vinculación a proceso.

Al grupo que estaba en adiestramiento se le decomisó una pistola, 19 réplicas de fusiles de asalto, equipo táctico, cuchillos tipo militar, un simulador de artefacto explosivo y radios de comunicación. También se encontró en el lugar un "Himnario", con los salmos y cantos utilizados en la iglesia liderada por el pederasta Naasón Joaquín García, quien enfrenta una condena de 16 años y ocho meses de prisión en EU por abusar de tres menores de edad y dos mujeres adultas.

Joaquín García ahora enfrenta otro proceso federal en Nueva York por otra serie de abusos que alcanzan a sus padres, el fallecido Samuel Joaquín Flores y Eva García, quien también fue detenida.

En Vista Hermosa, agentes de la #GuardiaCivil, #EjércitoMexicano, @GN_MEXICO_, @FiscaliaMich y Policía Municipal, detuvieron a 38 personas -una de nacionalidad norteamericana-, en portación de una pistola, 19 réplicas de armas de fuego, armas blancas, equipo táctico, entre otros. pic.twitter.com/Bbd1zDbKKH — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) September 24, 2025

¿Qué es la guardia de Jahzer?

Sharim Guzmán, sobreviviente de la Luz del Mundo, explicó a SinEmbargo que la guardia de Jahzer no es el único grupo paramilitar que existe o ha existido en esta congregación. En su momento, platicó, con Samuel Joaquín se llamaba la Guardia de Jericó, debido a que así se llama la calle en donde vivía el padre de Naasón Joaquín.

“Empezaron cuidando su puerta y así fueron evolucionando hasta tener estas prácticas paramilitares donde se involucraron miembros que eran o exmilitares, militares activos, gente que forma parte de las fiscalías, gente que forma parte de las policías estatales y que con el adiestramiento que ellos han tenido a través del Gobierno”, relató.

Para él todo tiene origen desde la misma fundación de la Luz del Mundo a manos de Aarón Joaquín González, cuyo nombre real era Eusebio Joaquín González, quien formó parte del Ejército Constitucionalista alrededor de 1915. “Eusebio Joaquín. Era un militar que desertó del Ejército para hacerse pastor. En esa ideología va formada La Luz del Mundo en esas dos corrientes. En ese adiestramiento que él tuvo como militar y la cuestión religiosa que se unen en un control”.