Padre de Julión Álvarez es detenido en Campeche; iba armado y en vehículo robado

Hasta el momento, Julión Álvarez no se ha pronunciado al respecto de la detención de su padre.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- César Álvarez Villalpando, padre del cantante Julión Álvarez, fue detenido ayer junto a tres personas en una camioneta con reporte de robo por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche. Los hombres portaban armas de fuego, cargadores y cartuchos.

En recorrido y operativo en el entronque 18 de Marzo-Sabancuy del municipio del Carmen al sur de la entidad, los efectivos de seguridad estatales les realizaron el cateo y posteriormente los detuvieron.

Las autoridades habían acudido al lugar tras recibir una alerta sobre una camioneta blanca en donde viajaban cuatro hombres armados que daban rondines en la zona.

La aprehensión quedo asentada en el Registro Nacional de Detenciones (RND), que describe a Álvarez Villalpando como una persona de sexo masculino, de complexión delgada, con 1.72 metros de estatura, cabello blanco, de bigote. Vestía de camisa gris a cuadros amarillos, pantalón de mezclilla de color gris y botas café.

En total, los autoridades decomisaron seis armas de fuego, cartuchos y cargadores. De acuerdo con el reporte, el conductor presentó un permiso de portación para una pistola, otro de los ocupantes llevaba un arma sin autorización, lo que derivó en el decomiso del vehículo.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de portación de armas que son de uso exclusivo del Ejército mexicano, para que la autoridades puedan determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, Julión Álvarez no se ha pronunciado al respecto de la detención de su padre.