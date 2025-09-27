Padre de Julión Álvarez es detenido en Campeche; iba armado y en vehículo robado

Redacción/SinEmbargo

27/09/2025 - 9:32 am

Detienen al papá de Julión Álvarez por portación de armas; viajaba en un vehículo robado.

Hasta el momento, Julión Álvarez no se ha pronunciado al respecto de la detención de su padre.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- César Álvarez Villalpando, padre del cantante Julión Álvarez, fue detenido ayer junto a tres personas en una camioneta con reporte de robo por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche. Los hombres portaban armas de fuego, cargadores y cartuchos.

En recorrido y operativo en el entronque 18 de Marzo-Sabancuy del municipio del Carmen al sur de la entidad, los efectivos de seguridad estatales les realizaron el cateo y posteriormente los detuvieron.

Las autoridades habían acudido al lugar tras recibir una alerta sobre una camioneta blanca en donde viajaban cuatro hombres armados que daban rondines en la zona.

Detención registro
César Álvarez Villalpando, padre de Julión Álvarez, fue detenido junto a tres personas en una camioneta con reporte de robo. Portaban armas de fuego, cargadores y cartuchos.

La aprehensión quedo asentada en el Registro Nacional de Detenciones (RND), que describe a Álvarez Villalpando como una persona de sexo masculino, de complexión delgada, con 1.72 metros de estatura, cabello blanco, de bigote. Vestía de camisa gris a cuadros amarillos, pantalón de mezclilla de color gris y botas café.

En total, los autoridades decomisaron seis armas de fuego, cartuchos y cargadores. De acuerdo con el reporte, el conductor presentó un permiso de portación para una pistola, otro de los ocupantes llevaba un arma sin autorización, lo que derivó en el decomiso del vehículo.

Detienen al papá de Julión Álvarez por portación de armas; viajaba en un vehículo robado.
César Álvarez Villalpando, padre del cantante Julión Álvarez, fue detenido ayer junto a tres personas en una camioneta con reporte de robo por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de portación de armas que son de uso exclusivo del Ejército mexicano, para que la autoridades puedan determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, Julión Álvarez no se ha pronunciado al respecto de la detención de su padre.

Detienen al papá de Julión Álvarez por portación de armas; viajaba en un vehículo robado.
Autoridades de Campeche decomisaron seis amas de fuego, así como cartuchos y cargadores.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Susan Crowley

Gabriel de la Mora o cómo engañar a la muerte

"Gabriel es un neobarroco en toda la extensión del concepto. Es espléndido en su manera de incluirnos...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Cultura comunitaria y alta cultura en la 4T: entre el barrio y la sala de concierto

"El debate que atraviesa a la política cultural mexicana no es sólo técnico, como de pronto pareciera,...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Crisis de gobierno con Claudia?

"En definitiva, tenemos en México un proyecto autocrático en curso donde todos los indicios muestran que nunca...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

El espejo roto: de la descalificación a la evidencia

"En esencia, la estrategia de descalificación sistemática se aproxima a su a su fecha de caducidad. Los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
