Gustavo Petro arremete contra Trump por retiro de visa; "Aléjese de Hitler", le dice

Redacción/SinEmbargo

27/09/2025 - 11:06 am

Petro arremete contra Trump.

El Presidente colombiano consideró que es inaceptable responder a ataques terroristas con crímenes contra la humanidad y se dirigió directamente a Trump para pedirle que "no mate la libertad".

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió este sábado contra el Gobierno de Estados Unidos (EU), luego de que la Administración de Donald Trump le retira su visa tras encabezar protestas en las calles de Nueva York contra el genocidio cometido por Israel en Palestina, en el marco de su visita a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de varias publicaciones en su cuenta de X, antes Twitter, Petro reiteró su posición sobre un alto al fuego en Gaza, cuestionó que Estados Unidos deba seguir siendo sede de la ONU y dijo que dicho país violó las normas de inmunidad del organismo multilateral. Asimismo, pidió a Trump "que se aleje de Hitler" y que no "mate la libertad".

"Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa de Estados Unidos. Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito visa. Separar a EU de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el Gobierno de EU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el Gobierno de EU no puede condicionar la opinión de los EU", escribió en un primer mensaje.

"El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EU y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestran que el Gobierno de Estados Unidos ya no cumple con el derecho internacional. La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York", añadió.

En otra publicación extensa, Petro recordó que en Colombia se vivió un genocidio contra los liberales a manos de conservadores, el cual continuó posteriormente aliado al narcotráfico. Aseguró que ninguna otra nación en el mundo ha tenido un control de la mafia sobre el Estado tan fuerte como el colombiano.

“Nunca en ningún país del mundo hubo un control de la mafia tan grande sobre el Estado como en el colombiano; nunca jamás la mafia pudo hacer tantas leyes y matar desde el poder mismo del Estado a centenares de miles de campesinos y jóvenes”, destacó.

Respecto al conflicto en Gaza, el Presidente colombiano señaló que es inaceptable responder a ataques terroristas con crímenes contra la humanidad y se dirigió directamente a Trump para que recapacite.

“No podemos permitir que asesinen bebés en Gaza. La esposa suya, señor Trump, o sus hijas, deberían decirle que no está bien matar bebés. Mis hijas me lo dicen”, señaló.

Incluso relató que le había propuesto un encuentro personal al exmandatario estadounidense: “Le dije a usted que me tomaría un whisky, a pesar de mi gastritis, en su casa o en la mía, o donde quiera, pero hablando de tú a tú, entre iguales, como hombres y sin mentiras. Usted no me respondió”, recordó.

Petro agregó que su opinión libre no debería ser motivo de represalias, pues está protegido por las normas internacionales. En ese sentido, rechazó que la respuesta militar en Gaza se extienda a otros sectores vulnerables como migrantes, campesinos o jóvenes pobres vinculados al narcotráfico.

“Los migrantes no son criminales y no merecen la pena de muerte; hacerlo es un crimen contra la humanidad. Aléjese, Trump, de Hitler; aún hay tiempo”, sostuvo.

El colombiano recordó también a los soldados estadounidenses que murieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y pidió a Trump no traicionar ese legado.

Petro concluyó que no necesita la visa estadounidense, porque además es ciudadano europeo y en todo caso necesitaría dicho documento para viajar, y destacó que Colombia, como “corazón del mundo”, le permite conocer todas las culturas a través de su propio territorio. Además, cerró con un mensaje dirigido a Trump.

“Antes de irme de Nueva York entré a un centro comercial, y las mujeres negras y blancas de los EU se ponían la mano en el corazón cuando me veían y me reconocían: hermoso pueblo libre. No lo atemorice con fusiles, señor Trump. Bolívar dijo: ‘maldito el soldado que levante el arma contra su pueblo’; yo le digo a usted: no ordene levantar las armas de su ejército contra la humanidad, porque la humanidad responderá”, concluyó.

Ayer, el Gobierno de Estados Unidos anunció este que revocaría la visa de Petro, debido a sus "acciones incendiarias" al encabezar una protesta a favor de Palestina en calles de Nueva York.

El mandatario colombiano participó en una manifestación propalestina frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la cual anunció que propondrá la creación de un "ejército de salvación del mundo" para frenar el genocidio en Gaza.

El Departamento de Estado de EU calificó las acciones del Jefe de Estado como "incendiarias" y lo acusó de incitar a la violencia, por lo que su visa será revocada para que no pueda ingresar de nuevo a territorio estadounidense.

El Gobierno de EU anunció que revocará la visa del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, por encabezar una protesta a favor de Palestina en Nueva York.
EU revocará la visa de Gustavo Petro, Presidente de Colombia. Foto: Presidencia de Colombia

"Hoy temprano, el Presidente colombiano Gustavo Petro se presentó en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", anunció la dependencia en la red social X, antes Twitter.

Petro encabeza protesta propalestina en NY

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó el  viernes una protesta a favor de Palestina que se llevó a cabo frente a la sede de la ONU, en calles de Nueva York.

En dicha manifestación, el mandatario colombiano anunció que presentará una iniciativa ante la ONU para conformar un ejército con elementos de todas las naciones para combatir el genocidio en Gaza.

Además, Petro anunció que "todos los consulados y embajadas de Colombia tienen la orden en todos los países del mundo de buscar el voto por el sí para la liberación de Palestina".

