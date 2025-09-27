Tormenta azota Culiacán y deja un niño muerto, 38 viviendas y 43 vehículos afectados
27/09/2025 - 12:54 pm
Videos compartidos en redes sociales muestran que las precipitaciones provocaron inundaciones en varias colonias y vialidades principales de Culiacán, así como el desborde de la presa Derivadora.
Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Las intensas lluvias registras ayer en Culiacán, Sinaloa, dejaron un saldo de un niño de nueve años muerto, 38 viviendas inundadas y 43 vehículos arrastrados.
De acuerdo con información de la Coordinación de Protección Civil y autoridades, el menor, identificado como Matías, se encontraba afuera de su domiciliocuando resbaló y fue arrastrado por el agua hasta quedar junto a una camioneta.
Aunque sus padres pudieron localizarlo y lo trasladaron de inmediato al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al llegar, ya no presentaba signos vitales.
Videos compartidos en redes sociales muestran que las precipitaciones también provocaron inundaciones en varias colonias y vialidades principales.
#DeberCumplido l
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reconoce la entrega de sus elementos preventivos y de vialidad, quienes cada día demuestran su compromiso con la sociedad a la que cuidan y protegen.
Cuando las familias más lo necesitan, ellos están pic.twitter.com/ljD8EuzJxE
— SSPyTM Culiacán (@SSPyTM_Culiacan) September 27, 2025
El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil dio a conocer que se registró una lluvia de más de 55 milímetros en un lapso de una hora.
Por las fuertes lluvias del viernes por la tarde en Culiacán, también provocaron el desbordamiento de la presa Derivadora, obstruyendo el paso vehicular en la zona hacia Juntas del Humaya.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la Defensa y Protección Civil estatal realizaron recorridos para atender emergencias y apoyar a la población afectada. Al menos doce personas fueron rescatadas de sus hogares.
#Culiacán | Por las fuertes lluvias de esta tarde de viernes, en #Culiacán, se desbordó la presa Derivadora, obstruyendo el paso vehicular en la zona hacia Juntas del Humaya.
👉https://t.co/dyPwQoSlcG pic.twitter.com/3pfjvVmWpN
— Ríodoce (@Riodoce_mx) September 26, 2025
-Con información de Río Doce.