¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

El Tren Suburbano anunció ajustes en los horarios de sus traslados a partir de este 27 de septiembre y hasta el 4 de octubre.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Ferrocarriles Suburbanos anunció variaciones en la frecuencia en el servicio del Tren Suburbano durante la semana del 27 de septiembre al próximo 4 de octubre. Aquí te explicamos porqué y cómo operará este servicio de transporte.

¿Por qué habrá variaciones en la frecuencia del Suburbano?

Ferrocarriles Suburbanos indicó que debido a trabajos de conectividad con el ramal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) implementará ajustes en la frecuencia de sus operaciones. Por esta razón, el servicio se prestará con trenes dobles durante estos días.

Los cambios están contemplados para aplicarse en ambos sentidos, hacia las dos terminales principales del servicio, tanto en dirección Buenavista como hacia Cuautitlán.

El comunicado oficial indicó que el día de hoy, 27 de septiembre, se reducirá la frecuencia de paso entre trenes durante las horas valle, es decir, fuera de los horarios pico. En tanto, el 4 de octubre los ajustes se aplicarán en la tarde-noche, afectando principalmente a quienes regresan de la Ciudad de México hacia municipios como Cuautitlán, Tultitlán y Teoloyucan.

Las autoridades informaron que se habilitarán avisos en estaciones clave como Buenavista, Lechería y Tlalnepantla para informar en tiempo real sobre los intervalos de paso. Además, exhortaron a los usuarios planear sus viajes con anticipación y consultar los horarios actualizados en la app oficial y redes sociales del Tren Suburbano.

¿Cuáles serás las nuevas estaciones del Suburbano?

Como parte de la ampliación del Tren Suburbano al AIFA se tiene contempladas siete nuevas estaciones, las cuales se prevé entren en operación antes de que termine el 2025. Estas son:

Cueyamil

Los Agaves

Teyahualco

Prados Sur

Nextlalpan

Jaltocan

AIFA

Por otro lado, Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SITC), indicó que la colocación de vías hasta el AIFA ya concluyó y ahora las labores se enfocan en la instalación de catenarias.