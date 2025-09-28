"Un Viaje al Mictlán": arte, tecnología y cosmovisión prehispánica en una experiencia

Redacción/SinEmbargo

28/09/2025 - 6:32 am

“Un Viaje al Mictlán”

El recorrido tiene una duración de 60 minutos en el que los visitantes recorrerán los nueve niveles antes de su descanso eterno en el Mictlán.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargi).- "Un Viaje al Mictlán" es una experiencia inmersiva que celebra la tradición del Día de Muertos, un trabajo desarrollado en colaboración con Eonora en la dirección artística y el trabajo de artistas como Nilacort Art y José Luis Esquivel.

Esta es la segunda edición de "Un Viaje al Mictlán", la experiencia narra el camino que realizan las almas a través de paisajes oníricos y símbolos ancestrales, un recorrido por nueve salas en 60 minutos donde los visitantes encontrarán nuevos espacios y adaptaciones llenas de arte, tradición y tecnología.

Novedades de esta edición

Entre las novedades más destacadas se encuentra “Mictlán de Noche”, en la cual los visitantes podrán recorrer la experiencia en las noches de viernes y sábado en un horario extendido a partir de 20:30 a 1:00 am (entrada del último grupo a las 23:30 horas) y un costo de 450 pesos, en donde quienes lo visiten podrán encontrarse con personajes tematizados totalmente en vivo, logrando una experiencia completamente única; además de poder celebrar con familia o amigos en Club Nostalgia con DJ y música en vivo al finalizar el recorrido.

“Un Viaje al Mictlán”
“Un Viaje al Mictlán” ha sido reconocida internacionalmente por los Telly Awards como una de las mejores experiencias inmersivas del mundo. Fotos: Cortesía Fantasy Lab

Por su parte el “Laberinto” tendrá novedades interactivas y un modo Dark Ambient que simula el Izmictlán Apochcalolca, la laguna de aguas negras y la batalla entre Cipactli y Quetzalcóatl. Al igual que una sala que reconstruye el Tépetl Monamicyán (montañas que se juntan) y de Iztépetl (el cerro de obsidiana), además de tener un retrabajo audiovisual en cada una de las salas, logrando una experiencia enriquecida. También este año hay una jungla con una espectacular ofrenda al dios Tepellóyotl, el Dios Jaguar, protector de esa dimensión.

“Un Viaje al Mictlán” ha sido reconocida internacionalmente por los Telly Awards como una de las mejores experiencias inmersivas del mundo poniendo en el panorama mundial una de las tradiciones más representativas de México en el que el ciclo de la vida y la muerte convergen en una fiesta de alegría y remembranza; siendo una de las creencias que forman parte del patrimonio cultural de nuestro país. La experiencia fue premiada en cinco categorías, Diseño de Personaje, Dirección, Narrativa y Guión, Cultura y Estilo de Vida; así como en Experiencia Inmersiva con presupuesto limitado.

Nueve niveles

Para esta segunda edición los visitantes recorrerán el Mictlán a través de sus nueve niveles:

  1. Itzcuitlán (lugar en que habita el perro): El río de los perros, donde un perro xoloitzcuintle ayuda a las almas a cruzar.
  2. Tepectli monamictlán (lugar en que se juntan las montañas): Una cadena de cerros chocan entre sí. Los muertos deben cruzar con cuidado antes de que se cierre el paso.
  3. Iztepetl (montaña de obsidiana): Donde se encuentra una muralla con picos de obsidiana.
  4. Itzehecáyan (El lugar del viento de obsidiana): Una sierra fría con un desolador viento proveniente del Mictlán.
  5. Pancuecuetlacáyan (lugar donde la gente vuela y se voltea como banderas) – zona desértica con pedernales, zona sin gravedad y de difícil movimiento.
  6. Timiminaloayan (El lugar donde la gente es flechada) - lugar donde las saetas puntiagudas que no llegaron a su destino en guerra, llegan a los muertos.
  7. Teocoyohuehualoyan (donde se comen tu corazón) - aquí los muertos entregaban su corazón al jaguar.
  8. Izmictlan Apochcalolca (lugar de las aguas negras) - salvaje río de aguas negras donde termina el descenso de las almas.
  9. Mictlán (lugar de los muertos) - tras pasar por las neblinas de las aguas doradas, los muertos llegan a la residencia de Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl, quienes les dan el pase al descanso eterno.
“Un Viaje al Mictlán”
"Un Viaje al Mictlán" es una experiencia inmersiva que celebra la tradición del Día de Muertos. Foto: Cortesía Fantasy Lab

"Un Viaje al Micltán" estará disponible hasta el 17 de noviembre en sótano 2 de Plaza Metrópoli Patriotismo. Los boletos tienen un costo de entrada general de 390 pesos y de 345 pesos para niños menores de 12 años; además de mantener descuentos especiales para adultos mayores con credencial del INAPAM y niños con credencial escolar vigente.

