Kenia Lechuga gana medalla de bronce para México en el Mundial de Remo Shanghái 2025

Redacción/SinEmbargo

27/09/2025 - 5:08 pm

La atleta mexicana, Kenia Lechuga Alanís, conquistó el bronce en el Campeonato Mundial de Remo Shanghái 2025 que se llevó a cabo en China.

Kenia Lechuga logró su segunda medalla en la final A de scull ligero individual femenil (LW1x) al llevarse el bronce y colocarse como una de las mejores atletas de remo en el mundo.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- La atleta mexicana originaria de Nuevo León, Kenia Vanessa Lechuga Alanís, conquistó el bronce en el Campeonato Mundial de Remo Shanghái 2025 que se llevó a cabo en China.

“Estoy muy contenta de tremenda temporada este año, se vinieron muchos cambios de puro crecimiento, pude disfrutarla como nunca y también hice un equipo increíble de trabajo que se notó en la parte física y mental. Ahora a descansar un poco esta máquina para regresar el siguiente año más y más fuerte”, compartió la neoleonesa tras recibir la medalla.

La profesional del remo lideró la competencia durante el primer kilómetro de recorrido y logró cronometrar un tiempo de 07:32.23 al finalizar la justa deportiva.

Kenia Vanessa obtuvo el tercer lugar de la competencia al suceder a la estadounidense Michelle Sechser quien obtuvo el primer lugar con 7:30.14 minutos y la china Pan Dandan, que cerró en la segunda posición con 7:30.45 minutos.

La atleta mexicana, Kenia Lechuga Alanís, conquistó el bronce en el Campeonato Mundial de Remo Shanghái 2025 que se llevó a cabo en China.
La atleta mexicana compartió el podio con la estadounidense Michelle Sechser y la china Pan Dandan. Foto: CONADE

Kenia Lechuga ha participado ya en competencias internacionales previas, como en las justas pasadas en Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. En esta última competencia, Lechuga tuvo un notable desempeño, sin embargo no fue suficiente para colarse al medallero.

En aquella ocasión, Lechuga se colocó en la quinta posición durante los cuartos de final de la prueba de scull mil 500 metros individual, con lo cual la posibilidad de luchar por una medalla quedó completamente descartada, ya que para seguir en la contienda por un sitio en el medallero, debía quedar dentro de los tres primeros lugares.

La competencia reunió a más de 900 atletas de 56 países. Se compitió en 23 clases de botes, entre pruebas olímpicas, de peso ligero y eventos internacionales. La delegación mexicana asistió con un total de siete atletas, con Kenia Lechuga llevándose el bronce.

La medallista mexicana agradeció en sus redes sociales el apoyo de su familia, amigos y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). “Gracias a la gente bonita que estuvo mandando sus buenos deseos y siempre todo el apoyo de CONADE, la Secretaría de Marina y el INDE Nuevo León”.

Kenia Vanessa logró cronometrar un tiempo de 07:32.23 al finalizar la justa deportiva. Esta presea es su segundo reconocimiento internacional.
Kenia Vanessa logró cronometrar un tiempo de 07:32.23 al finalizar la justa deportiva. Esta presea es su segundo reconocimiento internacional. Foto: CONADE

