Tres consejos esenciales para mantener saludable y feliz a un perro senior

A partir de los 7 años, los perros entran en su etapa senior y necesitan cuidados especiales como la nutrición.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Los perros son parte de la familia, son integrantes que viven el día a día de los integrantes de casa, desde que son cachorros requieren de atenciones especiales que ayudan a mantenerlos saludables, pero ¿sabes qué hacer cuando envejecen? ¿qué comida es la indicada?

Alrededor de los 7 años, dependiendo del tamaño, los perros entran en la etapa senior, en la que comienzan a manifestarse signos más evidentes de envejecimiento. Dog Chow compartió los siguientes consejos:

Una dieta especial

A medida que los perros envejecen, sus necesidades generales y nutricionales cambian, por lo que en primera instancia es fundamental ofrecerles una alimentación adecuada para cada etapa de su vida.

Es muy importante brindar una nutrición reforzada y especializada que les ayude a mantener una buena calidad de vida.

Una dieta formulada específicamente para perros senior contribuye a conservar su energía, fortalecer su sistema inmunológico, cuidar su salud digestiva, articular y cardíaca, así como ayudar a retrasar los signos del envejecimiento. Esta alimentación suele incluir ingredientes funcionales como antioxidantes, ácidos grasos, vitaminas, minerales y proteínas de calidad, que apoyan el bienestar físico y emocional del perro, ayudándolo a mantenerse activo, con mejor movilidad y mayor vitalidad en esta etapa de vida. Una opción puede ser Dog Chow Longevidad.

Visitas al veterinario

El cuidado integral de los perritos senior debe incluir visitas regulares al veterinario para detectar a tiempo posibles cambios en su salud. Los chequeos preventivos, análisis de laboratorio y evaluaciones físicas periódicas permiten ajustar su dieta, controlar su peso y prevenir enfermedades comunes en esta etapa. Asimismo, mantenerlos activos con ejercicio moderado y adaptado a su condición física ayuda a conservar su movilidad y mejorar su estado de ánimo.

El entorno

El entorno en el que viven también influye en su calidad de vida. Un espacio cómodo, seguro y tranquilo les proporciona bienestar emocional, al igual que una rutina estable y momentos de afecto diario. No hay que olvidar el cuidado de su salud dental, una buena hidratación y la estimulación cognitiva mediante juegos suaves o actividades que mantengan su mente activa. Estos cuidados complementarios, sumados a una nutrición reforzada, hacen una gran diferencia para que nuestros compañeros vivan esta etapa con plenitud.