Tres consejos esenciales para mantener saludable y feliz a un perro senior

Redacción/SinEmbargo

28/09/2025 - 6:33 am

Perro envejece

Artículos relacionados

A partir de los 7 años, los perros entran en su etapa senior y necesitan cuidados especiales como la nutrición.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Los perros son parte de la familia, son integrantes que viven el día a día de los integrantes de casa, desde que son cachorros requieren de atenciones especiales que ayudan a mantenerlos saludables, pero ¿sabes qué hacer cuando envejecen? ¿qué comida es la indicada?

Alrededor de los 7 años, dependiendo del tamaño, los perros entran en la etapa senior, en la que comienzan a manifestarse signos más evidentes de envejecimiento. Dog Chow compartió los siguientes consejos:

Una dieta especial

A medida que los perros envejecen, sus necesidades generales y nutricionales cambian, por lo que en primera instancia es fundamental ofrecerles una alimentación adecuada para cada etapa de su vida.

Es muy importante brindar una nutrición reforzada y especializada que les ayude a mantener una buena calidad de vida.

Perro envejece
¿Qué cuidados tener para un perro que envejece? Foto: Pexels

Una dieta formulada específicamente para perros senior contribuye a conservar su energía, fortalecer su sistema inmunológico, cuidar su salud digestiva, articular y cardíaca, así como ayudar a retrasar los signos del envejecimiento. Esta alimentación suele incluir ingredientes funcionales como antioxidantes, ácidos grasos, vitaminas, minerales y proteínas de calidad, que apoyan el bienestar físico y emocional del perro, ayudándolo a mantenerse activo, con mejor movilidad y mayor vitalidad en esta etapa de vida. Una opción puede ser Dog Chow Longevidad.

Visitas al veterinario

El cuidado integral de los perritos senior debe incluir visitas regulares al veterinario para detectar a tiempo posibles cambios en su salud. Los chequeos preventivos, análisis de laboratorio y evaluaciones físicas periódicas permiten ajustar su dieta, controlar su peso y prevenir enfermedades comunes en esta etapa. Asimismo, mantenerlos activos con ejercicio moderado y adaptado a su condición física ayuda a conservar su movilidad y mejorar su estado de ánimo.

El entorno

El entorno en el que viven también influye en su calidad de vida. Un espacio cómodo, seguro y tranquilo les proporciona bienestar emocional, al igual que una rutina estable y momentos de afecto diario. No hay que olvidar el cuidado de su salud dental, una buena hidratación y la estimulación cognitiva mediante juegos suaves o actividades que mantengan su mente activa. Estos cuidados complementarios, sumados a una nutrición reforzada, hacen una gran diferencia para que nuestros compañeros vivan esta etapa con plenitud.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Sandra Lorenzano

Árboles

"Los árboles como origen del mundo es un mito que se repite; está en muy diversas historias...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Mentiras peligrosas

"Si uno a veces le cree a los rumores malintencionados de su vecina… entonces habrá algunos que...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Gabriel de la Mora o cómo engañar a la muerte

"Gabriel es un neobarroco en toda la extensión del concepto. Es espléndido en su manera de incluirnos...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Cultura comunitaria y alta cultura en la 4T: entre el barrio y la sala de concierto

"El debate que atraviesa a la política cultural mexicana no es sólo técnico, como de pronto pareciera,...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a tres presuntas secuestradoras, quienes supuestamente son integrantes de una banda criminal.
1

Autoridades detienen en Tabasco a 3 presuntas secuestradoras vinculadas a una banda

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
2

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Detienen a la madre y al padrastro de Paloma Nicole
3

Madre y padrastro de Paloma Nicole, menor fallecida por una cirugía, son detenidos

Lluvia en CdMx genera Alerta Púrpura, inundaciones y afecta operación de AICM y Metro
4

Lluvia en CdMx genera Alerta Púrpura, inundaciones y afecta operación de AICM y Metro

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
5

Salinas Pliego "detesta" el Estado... pero el grueso de su fortuna viene del Estado

Zulema "N", alias "La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza" fue detenida en Ecatepec por elementos de la Semar y la Policía municipal.
6

"La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza", es detenida en Ecatepec por la Semar

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
7

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

8

Vender para vivir, Morir sin Saber

El día que quieran realmente investigar y sancionar la corrupción, lo van a hacer, como hemos visto algunos casos en los que ya se empezó en el ámbito federal.
9

Redes de poder

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
10

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el liderazgo de Adán Augusto López sigue firme en el Senado.
11

DATOS ¬ Adán Augusto usa falsedades y contradicciones al tratar de explicar ingresos

Con la llegada al poder de Xi Jinping, China ha pasado de ser un país pobre y subdesarrollado a convertirse en una potencia económica global.
12

CLOSE UP ¬ Xi Jinping: del exilio rural a liderar la China más fuerte de la Historia

La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
13

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

14

ENTREVISTA ¬ Televisa censura imágenes de terremoto del 85; lucra con memoria, acusan

15

Una ciclovía en Xochimilco confronta a una comunidad y abre debate hasta de clasismo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Obra Todo Bien
1

Todo está bien, burocracia y la deshumanización en el trabajo "Godín"

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
2

Salinas Pliego "detesta" el Estado... pero el grueso de su fortuna viene del Estado

Tras mítines por 11 años de la desaparición de 43 normalistas, alumnos de Ayotzinapa quemaron camionetas y lanzaron petardos al Palacio de Justicia de Iguala.
3

Normalistas queman vehículos en Palacio de Justicia de Iguala en protesta por los 43

Lluvia en CdMx genera Alerta Púrpura, inundaciones y afecta operación de AICM y Metro
4

Lluvia en CdMx genera Alerta Púrpura, inundaciones y afecta operación de AICM y Metro

Con la llegada al poder de Xi Jinping, China ha pasado de ser un país pobre y subdesarrollado a convertirse en una potencia económica global.
5

CLOSE UP ¬ Xi Jinping: del exilio rural a liderar la China más fuerte de la Historia

El ejército de Israel informó este sábado de que más de 750 mil palestinos fueron desplazados de Gaza y más de 65 mil han muerto.
6

Israel cifra en 750 mil los desplazados desde Gaza; ofensiva suma casi 66 mil muertos

La Profeco recordó a las y los consumidores que es importante conservar el ticket de sus compras, ya que esto puede ayudar a evitar problemas.
7

¡No tires el ticket! Profeco da 5 razones para conservar tus comprobantes de compra

Detienen a la madre y al padrastro de Paloma Nicole
8

Madre y padrastro de Paloma Nicole, menor fallecida por una cirugía, son detenidos

Barack Obama, expresidente estadounidense, reconoció estar en contra de la devastadora estrategia de guerra producida por Israel en Gaza.
9

Obama se pronuncia contra la ofensiva israelí en Gaza; "no hay justificación", dice

Gustavo Sepúlveda, Coordinador General del Zoológico "La Pastora" en Monterrey, fue destituido el día de hoy del cargo tras hacerse público el abandono de Mina.
10

El coordinador del zoológico "La Pastora" es destituido por abandono de osa "Mina"

La atleta mexicana, Kenia Lechuga Alanís, conquistó el bronce en el Campeonato Mundial de Remo Shanghái 2025 que se llevó a cabo en China.
11

Kenia Lechuga gana medalla de bronce para México en el Mundial de Remo Shanghái 2025

12

ENTREVISTA ¬ Televisa censura imágenes de terremoto del 85; lucra con memoria, acusan