Hoy en México ni gobiernan unos cuantos ni se negocian impuestos, reafirma Sheinbaum.

Sheinbaum recordó que con el neoliberalismo se privatizaron empresas publicas con mucha corrupción y se hizo deuda pública la deuda privada, lo que llevo a millones de mexicanas y mexicanos a la pobreza.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbago).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó este sábado desde Baja California que en México y no gobiernan "unos cuantos" ni se negocian impuestos.

"36 años de un modelo neoliberar que llevó a México a la pobreza y a la desigualdad y a la violencia, 36 años, Miguel de la Madrid,Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Seis sexeniso de tristeza para México, se vendieron empresas estratégicas, se convocó a los más millonarios de México y el mundo con la venta de esas empresas, se privatizaron carreteras, luego se rescataron y luego se volvieron a privatizar. Se privatizaron empresas publicas con mucha corrupción se hizo deuda pública la deuda privada de unos cuantos y eso concentró la riqueza y llevo a México, a millones y millones de mexicanas y mexicanos a la pobreza, 35 años de gobierno, seis gobiernos que gobernaron para unos cuantos, unos cuantos se apoderaron del Gobierno, pero en 2018 el gobierno dijo ¡basta! y de manera pacifica inició una nueva era para nuestro país. Llegamos al Gobierno de la Transformación, nuestra características, gobernamos con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México", expresó la Presidenta.

"En México ya no gobiernan unos cuantos, ya no se negocian los impuestos en México. Es un México de leyes y un México donde el pueblo manda", reiteró.