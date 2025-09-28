Madre y padrastro de Paloma Nicole, menor fallecida por una cirugía, son detenidos

Redacción/SinEmbargo

27/09/2025 - 7:09 pm

Detienen a la madre y al padrastro de Paloma Nicole

La titular de la FGE de Durango dio a conocer que la madre y el padrastro de Paloma Nicole, menor que falleció tras una cirugía estética, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el caso.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango informó hoy sobre la detención de Paloma Yazmín "N" y Víctor Manuel "N", madre, y padrastro y cirujano plástico de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que falleció el 20 de septiembre tras complicaciones derivadas de un procedimiento estético múltiple.

De acuerdo con información dada conocer por la Fiscalía, la detención de ambas personas se llevó a cabo por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor, al imputárseles delitos de omisión de cuidado y usurpación de profesión (en el caso de la madre), y de realización de un procedimiento médico en complicidad y sin consentimiento del padre biológico (en el caso del padrastro y cirujano).

"Tenemos la sospecha de que ella [la madre] entraba a las cirugías y que esta persona estaba realizando actos que son exclusivos de profesionistas de la salud y cuando tuvimos con contundencia su participación y lo que realizó dentro del quirófano, pudimos establecer que no contaba con el título", declaró Sonia Yadira de la Garza, titular de la FGE de Durango.

A su vez, en cuanto al Víctor Manuel "N" se refiere, la Fiscal indicó que "realizó un procedimiento médico que puso en peligro su vida y que terminó con su defunción, también se le imputa que, sin contar con el consentimiento, realizó el acto".

De la Garza también declaró que la Fiscalía solicitará la prisión preventiva en contra de ambas personas, además de que continúan las averiguaciones para esclarecer "cómo se fueron dando los hechos independientemente de los resultados y los delitos que se pudieran sucitar posteriormente".

La captura se realizó en la capital de Durango, luego de que un Juez diera luz verde a la liberación de ambas órdenes de aprehensión tras las indagatorias realizadas por las autoridades sobre el caso que comenzó a investigarse luego de que el padre biológico de Paloma Nicole presentara una denuncia.

La muerte de la menor

El fallecimiento de Paloma Nicole salió a la luz esta semana, cuando el caso fue anunciado por Carlos Arellano, padre de la adolescente, quien denunció la muerte ante la Fiscalía estatal.

Carlos Arellano acusó en redes sociales que el pasado 12 de septiembre la menor fue sometida, sin su consentimiento, a un aumento mamario, liposucción y lipotransferencia a los glúteos. Los procedimientos fueron realizados por Víctor Manuel “N”, cirujano estético que cuenta con registro, y quien es pareja de la madre de la menor.

El padre de Paloma Nicole explicó que desde el día 11 de septiembre, su expareja le avisó que viajarían a la sierra de Durango porque la menor había dado positivo a COVID en la escuela, por lo que se hospedarían en unas cabañas donde no tendrían señal telefónica.

Fue hasta el día 15 que el padre recibió una llamada. Era la madre de la menor diciéndole que Paloma Nicole estaba grave y hospitalizada.

En entrevista con El Sol de México, Carlos Arellano relató que al llegar al hospital encontró a su hija intubada e inducida al coma. La versión inicial que le dieron fue que había sufrido un paro respiratorio derivado de la COVID y que ello había provocado inflamación cerebral.

En los siguientes días, la menor permaneció internada en estado crítico. El viernes 19 de septiembre, los doctores decidieron extubar al observar leves reflejos y movimientos, pero esa misma noche sufrió una nueva complicación que agravó aún más su estado.

Finalmente, un electrocardiograma confirmó que presentaba muerte cerebral. Tras el fallecimiento de su hija, Carlos Arellano se acercó a abrazarla y es ahí donde se percató de algo inusual.

Señaló a ese medio que notó que su hija tenía corpiño quirúrgico, pero en ese momento no le dio la importancia: “Me le acuesto a mi niña, la abrazo, y le veo en un costado un corpiño quirúrgico. Se me hizo muy raro porque no tendría por qué tenerlo. No comenté nada al momento. Por la situación no se podía”.

Compartió que de forma casi inmediata le expidieron el certificado de defunción, en el cual se asentó como causa de la muerte edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.

