El coordinador del zoológico "La Pastora" es destituido por abandono de osa "Mina"

Redacción/SinEmbargo

27/09/2025 - 5:56 pm

Gustavo Sepúlveda, Coordinador General del Zoológico "La Pastora" en Monterrey, fue destituido el día de hoy del cargo tras hacerse público el abandono de Mina.

Después de las investigaciones correspondientes, se determinó que la actuación de la administración y el equipo médico veterinario del zoológico fueron negligentes, por lo que se procedió a destituir al coordinador y apresurar los cuidados médicos para la recuperación de "Mina". 

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Gustavo Sepúlveda Villarreal, coordinador general del zoológico "La Pastora" en Monterrey, fue destituido de su cargo tras hacerse público el abandono de "Mina", una osa negra que fue reportada en un estado deplorable de salud.

Jean Joseph Léautaud Russek, director general del Patronato de Parque Fundidora, fue quien dio el anuncio oficial a través de un video publicado en redes sociales.

Jean Léautaud, informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entregó los resultados de la inspección realizada a la osa "Mina", ejemplar del zoológico "La Pastora", quien confirmó su delicado estado de salud.

“La tarde de este viernes recibimos por parte de la Profepa los resultados de la inspección, donde donde confirma el delicado estado de salud de Mina y se emite una serie de acciones de aplicación inmediata que sean volver a tomar las muestras para conocer el estado de salud de la osa tener en su zona de cuarentena para su observación y cuidar y mejorar las condiciones de la vista de su cuarentena”, señaló el director general.

El directivo dijo que la investigación ordenada concluyó señalando a Sepúlveda Villarreal y al personal médico bajo su autoridad como los responsables del estado de salud de la osa. "Pudieron haber hecho más por 'Mina'”, declaró Léautaud Russek.

Añadió que seguirán las labores de recuperación de la osa junto con la Profepa, así como con las instituciones estatales de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León para garantizar su pronta recuperación y aseguró que se reforzarán los protocolos de bienestar animal en el zoológico, con la finalidad de transparentar la información y garantizar el cuidado de las especies bajo resguardo.

El estado de la salud de la osa Mina se dio a conocer luego de que circularan imágenes en redes sociales que mostraron al ejemplar en condiciones críticas, con lesiones cutáneas y dificultades para moverse, lo que generó indignación ciudadana y una ola de críticas hacia la administración del zoológico.

En un comunicado, la Profepa indicó que el estado de salud de Mina era delicado, "se está revisando su expediente clínico [...] contaremos con la información que nos provean médicos veterinarios especialistas sobre los pasos a seguir para asegurar una atención adecuada y digna para el ejemplar, que está bajo custodia y responsabilidad de esta UMA desde hace 30 meses", destacó la dependencia.

Por su parte, el Zoológico explicó que la osa llegó a sus instalaciones en febrero de 2023, cuando fue rescatada en el rancho “María Luisa”, ubicado en el municipio de Mina, Nuevo León, tras una denuncia ciudadana. Durante el rescate, detalló, el ejemplar presentó enfermedades graves e irreversibles como infección bacteriana, problemas renales, hepáticos y en las patas.

Ante la polémica, Profepa informó que abrió una investigación formal para deslindar responsabilidades. El organismo detalló que la revisión incluye la verificación de expedientes clínicos, instalaciones de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) y reportes médicos previos, con el fin de determinar si existieron irregularidades en la atención brindada.

