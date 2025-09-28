Enfrentamiento entre policías y civiles armados en Sinaloa deja un uniformado muerto

El policía que falleció durante un enfrentamiento en Sinaloa fue identificado como Jesús Wenceslao Ávila Juárez.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que este sábado se registró un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados, el cual dejó un saldo de un uniformado muerto.

La dependencia detalló que tras los hechos un presunto agresor resultó herido, el cual fue detenido y continúa bajo custodia de las autoridades; además, elementos de seguridad desplegaron un operativo para localizar a otros atacantes que lograron escapar.

De acuerdo con el reporte oficial, el enfrentamiento entre elementos de la Policía estatal de Sinaloa y civiles armados inició luego de que elementos de la dependencia fueron agredidos a tiros mientras realizaban un patrullaje de seguridad en el fraccionamiento La Conquista, ubicado en el municipio de Culiacán.

Presuntamente, los uniformados fueron atacados con disparos de arma de fuego por civiles que se encontraban dentro de un domicilio, por lo que repelieron la agresión.

TARJETA INFORMATIVA La #SSPSinaloa informa que, este 27 de septiembre de 2025, personal de la Policía Estatal Preventiva realizaba reconocimientos y patrullajes de seguridad en el fraccionamiento La Conquista, cuando, frente a un domicilio, fueron agredidos con armas de fuego,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 27, 2025

Derivado de estos hechos, un elemento de la Policía Estatal Preventiva resultó herido por una bala, desafortunadamente, el uniformado perdió la vida mientras recibía atención médica.

La SSP de Sinaloa compartió un mensaje en sus cuentas de redes sociales para expresar sus condolencias por la muerte del policía Jesús Wenceslao Ávila Juárez.

Tras el enfrentamiento entre policías y civiles armados en un fraccionamiento de Culiacán, elementos de la Policía estatal de Sinaloa aseguraron un inmueble que presuntamente era usado por criminales como casa de seguridad.

Además, uniformados desplegaron un operativo en los alrededores del lugar de los hechos para localizar a otros agresores que participaron en la agresión contra los agentes, por lo que pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier actividad sospechosa al 911 o al 089.