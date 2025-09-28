Lluvia en CdMx afecta operaciones del AICM; Viva Aerobus anuncia suspensión de vuelos

Debido a las afectaciones causadas por la intensa lluvia que azotó a la CdMx el AICM recomendó a las y los viajeros consultar a su aerolínea por posibles cambios o retrasos en los vuelos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó que la intensa lluvia registrada este sábado en la capital provocó el cierre de una pista, por lo que las operaciones se vieron afectadas.

Debido a las afectaciones causadas por las fuertes precipitaciones, la aerolínea Viva Aerobús anunció la suspensión de sus vuelos en la terminal aérea.