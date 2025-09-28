Lluvia en CdMx afecta operaciones del AICM; Viva Aerobus anuncia suspensión de vuelos
27/09/2025 - 8:04 pm
Debido a las afectaciones causadas por la intensa lluvia que azotó a la CdMx el AICM recomendó a las y los viajeros consultar a su aerolínea por posibles cambios o retrasos en los vuelos.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó que la intensa lluvia registrada este sábado en la capital provocó el cierre de una pista, por lo que las operaciones se vieron afectadas.
Debido a las afectaciones causadas por las fuertes precipitaciones, la aerolínea Viva Aerobús anunció la suspensión de sus vuelos en la terminal aérea.
Derivado de la intensa lluvia de esta tarde, las operaciones en el aeropuerto se llevan a cabo en la pista 05L-23R. Se estima que esta condición prevalezca durante las próximas dos horas.
Te recomendamos consultar con la aerolínea el estatus de tu vuelo.
— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 28, 2025