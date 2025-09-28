Lluvia en CdMx genera Alerta Púrpura, inundaciones y afecta operación de AICM y Metro

Redacción/SinEmbargo

27/09/2025 - 10:00 pm

Lluvia en CdMx genera Alerta Púrpura, inundaciones y afecta operación de AICM y Metro

Una fuerte lluvia registrada en el oriente de la CdMx generó graves inundaciones, además de afectar la operación del AICM y de la Línea A del Metro.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Una vez más la Ciudad de México (CdMx) se vio azotada por una intensa lluvia que afectó principalmente la zona oriente, donde incluso se activó una Alerta Púrpura, la más alta que existe, ante el pronóstico de fuertes precipitaciones que terminaron por dejar inundaciones y también afectaron las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Fue alrededor de las 19:30 horas cuando la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina informó sobre la activación de la Alerta Púrpura para la Alcaldía Iztapalapa, la cual se emite al pronosticarse lluvias superiores a los 70 milímetros y caída de granizo.

La dependencia también emitió Alerta Roja para la Alcaldía Venustiano Carranza, Naranja para la Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco; y Amarilla para la Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Todas activas hasta las 23:00 horas.

Lluvia genera inundaciones

Tras la fuerte lluvia, a través de redes sociales se difundieron fotos y videos de inundaciones que se registraron en el oriente de la CdMx, en zonas como la calzada Ignacio Zaragoza, así como en las colonias Santa María Aztahuacán y Santa Martha, donde el nivel del agua incluso llegó a cubrir la mitad de algunos vehículos.

Estas anegaciones terminaron por afectar la circulación en ciertas vialidades, debido a que varios vehículos quedaron varados, lo que provocó que las personas debieran ser rescatadas por elementos de seguridad y Protección Civil.

Las imágenes que algunos usuarios publicaron en redes sociales también permiten observar que algunas viviendas quedaron severamente inundadas.

Ante ello, el Gobierno capitalino desplegó su operativo Tlaloque con el fin de auxiliar a las personas afectadas e intervenir en el sistema de alcantarillado para disminuir los niveles de agua.

Operaciones en el AICM se ven afectadas

Por la tarde, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó que la intensa lluvia registrada hoy en la capital provocó el cierre de una pista, por lo que las operaciones se vieron afectadas.

Asimismo, debido a las afectaciones causadas por las fuertes precipitaciones en la terminal aérea, la aerolínea Viva Aerobús anunció la suspensión de sus vuelos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CdMx) advirtió que la lluvia se mantendrá durante toda la noche del sábado y las primeras horas del domingo, por lo que exhortó a las y los capitalinos a tomar precauciones.

Mediante un comunicado compartido en redes sociales, el AICM informó que debido a la intensa lluvia que se registra este sábado en la CdMx fue cerrada una de las pistas de la terminal aérea, por lo que todas las operaciones se realizaron en la pista 05L-23R.

La aerolínea Viva Aerobús también emitió un comunicado en el que informó que debido a las condiciones climáticas adversas suspendió temporalmente sus operaciones de despegue y aterrizaje en el aeropuerto de la CdMx, por lo que pidió a viajeras y viajeros consultar el estatus de su vuelo.

Ante las afectaciones a las operaciones en el AICM causadas por la lluvia que azota a la CdMx, la terminal aérea recomendó a las y los viajeros consultar con su aerolínea si hay retrasos o cancelación de vuelos.

Suspenden servicio en Línea A del Metro

Otra afectación se registró en la Línea A del Metro, donde el servicio debió suspenderse en un tramo a raíz de las fuertes lluvias.

"Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente, el servicio opera únicamente de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos. Sin servicio de Guelatao a La Paz. Personal del Metro labora para restablecer la operación a la brevedad", informó el director general de este transporte colectivo, Adrián Rubalcava, a través de redes sociales.

En otra publicación emitida alrededor de las 21:30 horas, el funcionario informó que continuaban las labores de bombeo en la Línea A, las cuales se extenderán por varias horas ante el gran nivel que alcanzaron las aguas en la zona de vías.

Para auxiliar a la población que necesita utilizar dicha Línea para trasladarse, se pusieron a disposición unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para transportar gratuitamente a las personas en el tramo que fue cerrado.

