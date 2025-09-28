Óscar Uriel García fallece por explosión en Iztapalapa; ya se contabilizan 31 muertos

Con 13 pacientes hospitalizados y 40 altas médicas, la Secretaría de Salud de la CdMx mantiene el seguimiento clínico a las víctimas de la tragedia en Iztapalapa, que hasta el momento ha dejado 31 muertos.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- La cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en la Alcaldía Iztapalapa ascendió a 31 tras confirmarse el deceso de Óscar Uriel García Rivera, de 31 años, quien permanecía internado en el Hospital General 20 de Noviembre desde el día del accidente.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SSa-CdMx) informó en su corte de las 22:00 horas del sábado 27 de septiembre que “hasta el momento permanecen 13 personas hospitalizadas, 40 ya fueron dadas de alta y lamentablemente hay 31 fallecimientos confirmados”.

La dependencia capitalina añadió: “Nos mantenemos cerca de las familias y en seguimiento a la atención médica”.

Tres días antes, se había confirmado la muerte número 30: una joven identificada preliminarmente como "Geovana", de 21 años, quien estaba hospitalizada en calidad de desconocida desde el 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba más de 49 mil litros de gas LP volcó en la incorporación al Puente de la Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

El vehículo intentaba entrar a una curva y quedó tendido al impactarse contra el muro de contención, lo que provocó una fuga masiva de combustible y una explosión que alcanzó hasta 180 metros de distancia, afectando viviendas, vehículos y transeúntes.

“En ese lapso se observó la volcadura del contenedor de gas, el cual quedó tendido en la carpeta asfáltica. Éste presentó un golpe en su parte frontal izquierda”, detalló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) al ampliar los detalles sobre el accidente.

Entre las víctimas mortales de la tragedia se encuentra Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció al proteger con su cuerpo a su nieta Jazlyn Azuleth, de dos años. La menor fue trasladada a Galveston, Texas, para recibir tratamiento especializado por quemaduras.

También perdieron la vida Ana Daniela Barragán, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Eduardo García Morales, profesor de secundaria; Juan Carlos, Alí Yael, Santiago Daniel y Giovani, alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN); y Fernando Soto, conductor de la pipa siniestrada.

Se suma el conductor del pesero que quedó atrapado en el fuego, una madre de cuatro menores, y la mujer que bajó del transporte público y corrió por su vida. Además de la mujer no identificada, conocida como “la chica del tatuaje Laurel”, y un hombre sin reclamar, otras víctimas completan la lista.