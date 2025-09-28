"¡Fuera Lemus!": Gobernador de Jalisco es abucheado frente a CSP; ella pide respeto

Redacción/SinEmbargo

28/09/2025 - 1:05 pm

Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, fue abucheado este domingo durante el evento que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) en Zapopan.

En repetidas ocasiones, Claudia Sheinbaum pidió respeto para Pablo Lemus, quien fue recibido con abucheos y rechiflas.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, fue abucheado este domingo durante el evento que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) en Zapopan como parte de la gira que realiza por el país para rendir cuentas con motivo de su Primer Informe de Gobierno.

"¡Fuera Lemus! ¡Fuera Lemus! ¡Fuera Lemus! ¡Fuera Lemus!", gritó la gente que se dio cita para escuchar el mensaje de Sheinbaum Pardo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, ubicado en la colonia Rinconada de La Azalea de dicho municipio.

Ante dicha situación, Sheinbaum tomó la palabra y dijo: "Buenos días. ¿Cómo están? Quiero pedirles primero que nada... Este es un evento institucional. No porque sea un evento masivo no quiere decir que es un evento republicano. Así que… si están esos gritos, mejor nos vamos".

 

