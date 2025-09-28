Isaac del Toro hace la mejor participación de un mexicano en el Mundial de Ciclismo

El Mundial de Ciclismo en Ruanda culminó con la prueba de ruta masculina categoría élite. El mexicano fue derrotado por un rival superior.

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 28 de septiembre (ASMéxico).- El 2025 de Isaac del Toro será inolvidable. Entre subidas y bajadas, victorias y derrotas, el ciclista de 21 años está demostrando que es uno de los diamantes en bruto del deporte nacional, pensando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, dentro de tres años. Este domingo, en Kigali, capital de Ruanda, el mexicano compitió por primera vez en la prueba de ruta, categoría élite, del Mundial de Ciclismo: certamen que reúne a lo mejor de lo mejor de este deporte. Culminó en el séptimo lugar, superado por el esloveno Tadej Pogacar.

The moment Isaac del Toro 🇲🇽 makes light work of the cobbles, and dispatches Juan Ayuso 🇪🇸 in the process The Spanish rider is now back with the chaser, +0:43. But now it looks like del Toro is cracking, with Pogačar looking back and waiting for him. #Kigali2025 pic.twitter.com/1YEc6owJZp — UCI (@UCI_cycling) September 28, 2025

Compañeros del UAE Team Emirates, que la semana pasada rompió el récord mundial de victorias para un equipo en un año (86), en el Mundial fueron acérrimos rivales. Durante 30 kilómetros lideraron la carrera, pero su contrincante, medallista olímpico y actual campeón del Tour de Francia, mostró un despliegue superior y le recordó a todos por qué se le considera el mejor ciclista de la época contemporánea.

El belga Remco Evenepoel, ganador de la prueba contrarreloj la semana pasada, y el irlandés Ben Healy completaron el podio. Respecto al año pasado, los campeones repiten lo hecho en Zúrich, Suiza: una demostración del nivel que algún día el nacido en Ensenada podría alcanzar.

El mejor resultado mexicano en el Mundial de Ciclismo

El año pasado, Isaac del Toro compitió en la categoría sub 23 del evento. En la prueba de ruta, llegó en sexto lugar. En esta ocasión, con el séptimo puesto en la categoría élite, registra la mejor participación de un ciclista mexicano en el Mundial, además de haber sido el único latinoamericano dentro del top 10 de esta prueba.

Your Men Elite Road Race podium at #Kigali2025: 🥇 Tadej Pogačar 🇸🇮

🥈 Remco Evenepoel 🇧🇪

🥉 Ben Healy 🇮🇪 📸 SWPix pic.twitter.com/Cx70zPnDXV — UCI (@UCI_cycling) September 28, 2025

