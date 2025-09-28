Al menos un muerto y 10 heridos tras tiroteo que dejó un templo en llamas en Michigan

Los heridos, entre ellos varios graves, fueron trasladados a hospitales locales, pero aún no hay detalles completos sobre su condición.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Un tiroteo ocurrido este domingo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos (EU), dejó al menos una persona muerta y diez más heridas

Entre las víctimas hay una persona fallecida y dos personas más en estado crítico, según el Departamento de Policía de Grand Blanc, que confirmó además que el tirador también murió.

El presunto agresor fue abatido en el lugar y las autoridades confirmaron que no existe una amenaza en curso. La iglesia se encuentra en llamas y equipos de bomberos trabajan para sofocar el fuego.

"Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento", publicó el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook.

⚠ ACTIVE SHOOTER

Mass Shooting At Church Of Jesus Christ Of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan, on McCandlish Road. An unknown shooter (at this time) drove his truck into the building through the chapel wall. Got out and went on a deadly rampage, killing 2 children… pic.twitter.com/xHAEvhfHxK — Ms_Harmony ツ (@Ms_Harmony58) September 28, 2025

Además, informó que "la iglesia sufre un incendio activo" e instó a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. "Por favor, eviten la zona", insistió al resto de la

población.

La Gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, subrayó que cualquier tipo de violencia es

"inaceptable" tras saber del incidente. "Mi corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc", expresó en sus redes sociales.

De acuerdo con reportes preliminares difundidos en redes sociales, el atacante habría estrellado su camioneta contra la pared del templo, a la altura de la capilla, antes de abrir fuego y matar al menos a dos niños. Estos datos no han sido confirmados oficialmente.

El Presidente Donald Trump reaccionó al ataque y dijo haber sido informado sobre el "horrendo tiroteo" en Grand Blanc. Desde su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que el FBI tomó el mando de la investigación federal y que brindará apoyo total a las autoridades estatales y locales.

"El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por descubrir. Esto parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá al público informado, como siempre lo hacemos. Mientras tanto, recen por las víctimas y sus familias. ¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato!", añadió en su publicación, que fue replicada por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Por su parte, la Secretaria Kristi Noem, informó que el Departamento de Seguridad Nacional, dependencia a su cargo, se encuentra activamente involucrado y monitoreando el tiroteo. A través de su cuenta de X, Noem señaló que se mantiene comunicación constante con socios interinstitucionales y que se compartirá más información conforme esté disponible.

“Los lugares sagrados de culto no deberían temer a la violencia en Estados Unidos. Estoy orando por las víctimas de este atroz ataque y por sus familias”, expresó la funcionaria.

La localidad de Flint es conocida por aparecer en varios documentales del cineasta Michael Moore, como Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11 y en particular Roger&Me, en el que refleja el declive de la industria automovilística de esta región de Estados Unidos. El propio Moore es originario de Flint.