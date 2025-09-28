Un tiroteo deja "varias víctimas" en iglesia de Michigan; el agresor ha sido abatido

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, aunque no se ha detallado su número ni condición.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Un tiroteo registrado este domingo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, en Estados Unidos (EU), dejó varias personas heridas, informó la Policía local.

El presunto agresor fue abatido en el lugar y las autoridades confirmaron que no existe una amenaza en curso. La iglesia se encuentra en llamas y equipos de bomberos trabajan para sofocar el fuego.

"Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento", publicó el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook.

⚠ ACTIVE SHOOTER

Mass Shooting At Church Of Jesus Christ Of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan, on McCandlish Road. An unknown shooter (at this time) drove his truck into the building through the chapel wall. Got out and went on a deadly rampage, killing 2 children… pic.twitter.com/xHAEvhfHxK — Ms_Harmony ツ (@Ms_Harmony58) September 28, 2025

Además, informó que "la iglesia sufre un incendio activo" e instó a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. "Por favor, eviten la zona", insistió al resto de la

población.

La localidad de Flint es conocida por aparecer en varios documentales del cineasta Michael Moore, como Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11 y en particular Roger&Me, en el que refleja el declive de la industria automovilística de esta región de Estados Unidos. El propio Moore es originario de Flint.