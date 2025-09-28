Defensa fortalece la seguridad de BC, Chihuahua y Guanajuato con Fuerzas Especiales

Redacción/SinEmbargo

28/09/2025 - 3:20 pm

La Secretaría de la Defensa Nacional reforzó ayer la seguridad de Baja California, Chihuahua y Guanajuato con 270 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales.

Un total de 270 efectivos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa serán desplegados en Baja California, Chihuahua y Guanajuato con la finalidad de reforzar las labores de seguridad y vigilancia.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reforzó el día de ayer la seguridad de Baja California (BC), Chihuahua y Guanajuato con el envío de 270 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales.

Efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano se trasladaron desde la Base Aérea Militar No. 19, ubicada en la Ciudad de México (CdMx), hacia los estados que recibirán el apoyo castrense.

El comunicado oficial indicó que 90 efectivos despegaron a bordo de una aeronave Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional en dirección "al Aeropuerto Internacional 'General Abelardo L. Rodríguez', en Tijuana, Baja California".

Otros 90 elementos se trasladaron en una aeronave del mismo tipo al Aeropuerto Internacional “Abraham González” en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Secretaría de la Defensa Nacional reforzó ayer la seguridad de Baja California, Chihuahua y Guanajuato con 270 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales.
Las Fuerzas Especiales tienen la misión de reforzar la seguridad en esos tres estados. Foto: X @Defensamx1

Además, "de manera adicional, una compañía de 90 efectivos salió en 12 vehículos de transporte de personal, de las instalaciones del Cuerpo de Fuerzas Especiales, Temamatla, Estado de México, al estado de Guanajuato".

La Secretaría señaló que el despliegue de tropas tiene como "finalidad reforzar las operaciones que realiza personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en la 2/a., 5/a. y 16/a. Zonas Militares con jurisdicción en los estados de Baja California, Chihuahua y Guanajuato, respectivamente".

"La misión de las unidades de Fuerzas Especiales en refuerzo es la de colaborar estrechamente con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para fortalecer el Estado de Derecho e inhibir los actos delictivos, mediante acciones coordinadas que permitan contribuir en la preservación del orden y la paz pública en beneficio de la población de las entidades que se mencionan", reza el boletín compartido en su cuenta de Twitter, antes X.

La Secretaría de la Defensa Nacional reforzó con 270 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales los estados de de Baja California, Chihuahua y Guanajuato.
Guanajuato, Baja California y Chihuahua son las entidades designadas para recibir el apoyo de las Fuerzas Especiales. Foto: X @Defensamx1

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

