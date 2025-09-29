VIDEOS y FOTOS ¬ Cae capo, y lanzan ataques criminales en varios puntos de Michoacán

Un líder criminal que operaba en Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay, donde presuntamente coordinaba actividades delictivas para La Familia Michoacana, fue detenido en el Edomex. Su captura habría desatado una ola de actos violentos en distintos puntos de Michoacán.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Brayan “N”, presunto jefe de plaza de La Familia Michoacana, fue detenido este domingo en el municipio de Jilotepec, Estado de México (Edomex), durante un operativo conjunto de autoridades federales, estatales y municipales. La detención habría provocado una serie de ataques en distintos puntos de Michoacán, incluyendo la quema de vehículos y hasta el uso de drones con explosivos.

El detenido, de 27 años, es considerado objetivo prioritario por su posible participación en delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículos de carga y narcomenudeo. Su captura se llevó a cabo durante un despliegue estratégico sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec, en la localidad de Xhitey.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la Policía Municipal de Jilotepec, detectaron una camioneta blanca sin placas de circulación.

Coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite la detención de dos hombres, uno de ellos jefe de plaza en el #Edomex. https://t.co/qZo9y6NoS7 pic.twitter.com/G90mMJqR4s — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 28, 2025

Al notar la presencia de los agentes, los tripulantes del vehículo intentaron huir, lo que derivó en una persecución que concluyó metros adelante con su detención.

Durante la revisión conforme al protocolo de actuación, se aseguraron un arma de fuego corta, un cargador con cartuchos útiles, 79 dosis de cristal, una báscula gramera y dos teléfonos celulares.

Los detenidos fueron identificados como Brayan “N”, de 27 años, y Edgar “N”, de 25. Ambos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público (MP), quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con información oficial proporcionada por la SSPC en un comunicado, Brayan “N” operaba en los municipios de Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay, donde presuntamente coordinaba actividades delictivas para La Familia Michoacana.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron que trabajan de forma coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia que afectan la tranquilidad de la ciudadanía.

Además, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) recordó que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 911 están disponibles las 24 horas.

Se registran actos de violencia en Michoacán

La detención de Brayan "N" habría desencadenado una ola de actos delictivos en diversos puntos de Michoacán, al registrarse incidentes en los municipios de Pátzcuaro, Tepalcatepec y Coahuayana.

En Pátzcuaro, por ejemplo, se reportó la quema de vehículos y narcobloqueos. De acuerdo con reportes no oficiales, se observaron al menos tres automóviles incendiados en la carretera Erongarícuaro-Pátzcuaro.

Por su parte, en el municipio de Tepalcatepec, se reportó un ataque con drones en una pista de aterrizaje conocida como "La Parota".

De acuerdo con la información disponible sobre el hecho, éste ocurrió durante la mañana de hoy, cuando se llevó a cabo el acto delictivo que resultó en la destrucción de una avioneta y la afectación de otras más.