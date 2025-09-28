Raúl Jiménez anota con Fulham y llega a 60 goles en Premier League; sale por lesión

Redacción/SinEmbargo

28/09/2025 - 4:39 pm

Raúl Jiménez llegó este domingo a 60 goles en la Premier League, pero en un lapso de 10 minutos salió de cambio por lesión.

Artículos relacionados

Raúl Jiménez llegó a 60 goles en la Premier League, pero en un lapso de 10 minutos salió de cambio por lesión, por lo que se encendieron las alarmas en la Selección Mexicana.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 28 de septiembre (ASMéxico).- Domingo amargo para Raúl Jiménez. En menos de 10 minutos pasó de anotar su gol número 60 en la Premier League a salir lesionado por una molestia muscular. Más tarde se conocerá el parte médico del Fulham, pero de momento se encendieron las alarmas en la Selección Mexicana de cara a la fecha FIFA de octubre.

Raúl Jiménez aprovechó su segunda titularidad (en Premier League) de la temporada con un gol en el Fulham vs Aston Villa. Apenas al minuto tres del partido, en tiro de esquina, Raúl hizo un excelso movimiento dentro del área para desmarcarse y meter el testarazo dirigido hacia una zona imposible para el "Dibu" Martínez. Tremendo gol regaló Jiménez.

Con este tanto, el ariete llegó a 60 goles en la Premier League, con lo cual se convirtió en el primer mexicano en conquistar dicha cifra. Raúl pide a gritos la titularidad en el Fulham, equipo en el que en esta campaña ha jugado un rol de suplente ante Rodrigo Muniz.

De la alegría a la lesión

El festejo y alegría le duró muy poco a Raúl Jiménez. Al minuto 11 abandonó el terreno de juego por una lesión. Una aparente molestia muscular impidió a Jiménez seguir en el partido, por el cual fue reemplazado por Adama Traoré.

De momento se desconoce la gravedad de la lesión y habrá que esperar a lo largo de las próximas horas para que el Fulham informe sobre el estado de salud de Jiménez. En la Selección Mexicana se prendieron los focos rojos, pues el "Tri" está próximo a tener actividad en la fecha FIFA de octubre, en la que enfrentará a Colombia y Ecuador.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Once años sin justicia para los 43

"Aunque ya se conocían miles de casos de desaparición en el país, el caso Ayotzinapa significó un...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Árboles

"Los árboles como origen del mundo es un mito que se repite; está en muy diversas historias...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Mentiras peligrosas

"Si uno a veces le cree a los rumores malintencionados de su vecina… entonces habrá algunos que...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Gabriel de la Mora o cómo engañar a la muerte

"Gabriel es un neobarroco en toda la extensión del concepto. Es espléndido en su manera de incluirnos...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a tres presuntas secuestradoras, quienes supuestamente son integrantes de una banda criminal.
1

Autoridades detienen en Tabasco a 3 presuntas secuestradoras vinculadas a una banda

2

Una ciclovía en Xochimilco confronta a una comunidad y abre debate hasta de clasismo

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
3

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
4

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
5

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, fue abucheado este domingo durante el evento que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) en Zapopan.
6

"¡Fuera Lemus!": Gobernador de Jalisco es abucheado frente a CSP; ella pide respeto

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
7

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
8

Salinas Pliego "detesta" el Estado... pero el grueso de su fortuna viene del Estado

Tiroteo en iglesia de Michigan deja al menos dos muertos
9

Al menos 2 muertos por tiroteo en iglesia de Michigan; identifican al presunto autor

Zulema "N", alias "La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza" fue detenida en Ecatepec por elementos de la Semar y la Policía municipal.
10

"La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza", es detenida en Ecatepec por la Semar

11

ENTREVISTA ¬ Recuperé la paz de moverme en mi país, dice chef mexicano que dejó EU

Detienen a la madre y al padrastro de Paloma Nicole
12

Madre y padrastro de Paloma Nicole, menor fallecida por una cirugía, son detenidos

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el liderazgo de Adán Augusto López sigue firme en el Senado.
13

DATOS ¬ Adán Augusto usa falsedades y contradicciones al tratar de explicar ingresos

La CdMx registró una lluvia récord. El volumen total de agua que cayó se estima en 30 millones de metros cúbicos, equivalentes más de 12 mil albercas olímpicas.
14

Lluvia rompe pronósticos en CdMx: cae equivalente a más de 12 mil albercas olímpicas

"Papayita" era trabajador de limpieza y murió por presunta broma de compañeros en Torreón.
15

Lo acosaban en el trabajo, lo humillaban. Y un día dieron desgrasante a beber. Murió

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Conagua informó que alrededor del mediodía de este domingo se formó la tormenta tropical “Imelda” en el Océano Atlántico.
1

La tormenta tropical "Imelda" se forma en el Atlántico; no afectará a México: Conagua

La Semar informó ayer que dos de sus embarcaciones colisionaron mientras se realizaban prácticas demostrativas en el muelle del Malecón del Puerto de Veracruz.
2

VIDEO ¬ Dos embarcaciones de Semar chocan durante práctica en Veracruz; hay 2 heridos

"Papayita" era trabajador de limpieza y murió por presunta broma de compañeros en Torreón.
3

Lo acosaban en el trabajo, lo humillaban. Y un día dieron desgrasante a beber. Murió

Tiroteo en iglesia de Michigan deja al menos dos muertos
4

Al menos 2 muertos por tiroteo en iglesia de Michigan; identifican al presunto autor

La Secretaría de la Defensa Nacional reforzó ayer la seguridad de Baja California, Chihuahua y Guanajuato con 270 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales.
5

Defensa fortalece la seguridad de BC, Chihuahua y Guanajuato con Fuerzas Especiales

Al menos cuatro personas murieron y otras 10 resultaron heridas como consecuencia de un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre Kiev, la capital ucraniana.
6

Rusia lanza un ataque contra Kiev, capital de Ucrania, y mata a al menos 4 personas

Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, fue abucheado este domingo durante el evento que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) en Zapopan.
7

"¡Fuera Lemus!": Gobernador de Jalisco es abucheado frente a CSP; ella pide respeto

Isaac del Toro hizo la mejor participación de un mexicano en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda, ya que culminó en el séptimo lugar.
8

Isaac del Toro hace la mejor participación de un mexicano en el Mundial de Ciclismo

La cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en la Alcaldía Iztapalapa ascendió a 31 tras confirmarse el deceso de Óscar Uriel García.
9

Óscar Uriel García fallece por explosión en Iztapalapa; ya se contabilizan 31 muertos

La CdMx registró una lluvia récord. El volumen total de agua que cayó se estima en 30 millones de metros cúbicos, equivalentes más de 12 mil albercas olímpicas.
10

Lluvia rompe pronósticos en CdMx: cae equivalente a más de 12 mil albercas olímpicas

Obra Todo Bien
11

Todo está bien, burocracia y la deshumanización en el trabajo "Godín"

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
12

Salinas Pliego "detesta" el Estado... pero el grueso de su fortuna viene del Estado