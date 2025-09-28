Raúl Jiménez anota con Fulham y llega a 60 goles en Premier League; sale por lesión

Raúl Jiménez llegó a 60 goles en la Premier League, pero en un lapso de 10 minutos salió de cambio por lesión, por lo que se encendieron las alarmas en la Selección Mexicana.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 28 de septiembre (ASMéxico).- Domingo amargo para Raúl Jiménez. En menos de 10 minutos pasó de anotar su gol número 60 en la Premier League a salir lesionado por una molestia muscular. Más tarde se conocerá el parte médico del Fulham, pero de momento se encendieron las alarmas en la Selección Mexicana de cara a la fecha FIFA de octubre.

Raúl Jiménez aprovechó su segunda titularidad (en Premier League) de la temporada con un gol en el Fulham vs Aston Villa. Apenas al minuto tres del partido, en tiro de esquina, Raúl hizo un excelso movimiento dentro del área para desmarcarse y meter el testarazo dirigido hacia una zona imposible para el "Dibu" Martínez. Tremendo gol regaló Jiménez.

Con este tanto, el ariete llegó a 60 goles en la Premier League, con lo cual se convirtió en el primer mexicano en conquistar dicha cifra. Raúl pide a gritos la titularidad en el Fulham, equipo en el que en esta campaña ha jugado un rol de suplente ante Rodrigo Muniz.

De la alegría a la lesión

El festejo y alegría le duró muy poco a Raúl Jiménez. Al minuto 11 abandonó el terreno de juego por una lesión. Una aparente molestia muscular impidió a Jiménez seguir en el partido, por el cual fue reemplazado por Adama Traoré.

De momento se desconoce la gravedad de la lesión y habrá que esperar a lo largo de las próximas horas para que el Fulham informe sobre el estado de salud de Jiménez. En la Selección Mexicana se prendieron los focos rojos, pues el "Tri" está próximo a tener actividad en la fecha FIFA de octubre, en la que enfrentará a Colombia y Ecuador.

