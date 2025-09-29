Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuándo inicia el nuevo periodo de postulaciones?

Las y los interesados podrán consultar cómo participar, qué centros de trabajo estarán disponibles y cuáles son los beneficios que ofrece el programa desde su apertura.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa social que impulsa la capacitación laboral, abrirá pronto un nuevo periodo de postulaciones para quienes buscan desarrollarse profesionalmente, sobre todo en zonas con mayor rezago social.

Durante la apertura del registro, las y los interesados podrán conocer los requisitos, beneficios y centros de trabajo disponibles, así como los pasos para participar y crear su perfil en la plataforma oficial.

El programa opera desde hace más de seis años y se ha convertido en un apoyo para jóvenes que buscan capacitarse y acceder a un empleo formal.

🙏 Gracias a los centros de trabajo que abren sus puertas y confían en el talento joven. 🌟#JóvenesConstruyendoElFuturo #PostulacionesJCF pic.twitter.com/lNUgxVq8wW — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) September 28, 2025

¿Qué ofrece el programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de 18 a 29 años que actualmente no estudian ni trabajan. Las y los aprendices reciben capacitación durante 12 meses, con un apoyo económico mensual de ocho mil 480 pesos, seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y materiales gratuitos.

La formación se realiza en centros de trabajo, donde las y los jóvenes asisten de cinco a ocho horas diarias, de lunes a viernes, bajo la supervisión de un tutor o una tutora.

El periodo de vinculaciones que inicia el 1 de octubre dará prioridad a los municipios con mayor rezago social.

En la página oficial del programa, se puede consultar el Mapa de Focalización, donde se muestran los municipios con espacios disponibles y la cantidad de plazas en cada uno.

¿Cuáles son los requisitos de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Antes de postularse, es importante que las y los jóvenes conozcan los requisitos básicos del programa: