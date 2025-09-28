VIDEO ¬ Dos embarcaciones de Semar chocan durante práctica en Veracruz; hay 2 heridos

Dos embarcaciones tipo Defender chocaron durante los preparativos para conmemorar los 204 años de la creación de la Armada de México. El hecho quedó registrado por turistas que se encontraban observado las maniobras navales.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) informó que dos de sus embarcaciones colisionaron mientras se realizaban prácticas demostrativas en el muelle del Malecón del Puerto de Veracruz.

La Semar detalló que "dos embarcaciones tipo Defender colisionaron mientras se realizaban prácticas del ejercicio demostrativo de capacidades en el muelle del Malecón de este puerto".

El accidente se suscitó cuando se realizaban los preparativos para la conmemoración de los 204 años de la creación de la Armada de México y 201 años de la Promulgación de la Constitución de 1824.

#MarinaTeInforma Durante los preparativos para la conmemoración del 204 aniversario de la Armada de México, dos embarcaciones tipo Defender colisionaron durante una práctica en el muelle del Malecón. Dos elementos navales presentaron lesiones menores y recibieron atención… pic.twitter.com/KAoNWDaDAd — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 27, 2025

El incidente quedó registrado en video por turistas que se encontraban en el muelle al momento del accidente de los dos vehículos. Las imágenes que circulan por redes sociales muestran como una de las embarcaciones pasa por encima de otra cuando realizaban maniobras a alta velocidad.

Posteriormente, esa misma embarcación choca contra el muelle en una zona en la que no había personas observando los ejercicios navales, por lo que ninguna persona resultó lesionada.

"Como resultado, dos elementos navales presentaron lesiones menores que no ponen en riesgo su integridad física, recibiendo atención médica de manera oportuna por parte del personal de Sanidad Naval", indicó la Marina en un comunicado oficial.

🚨La @SEMAR_mx informó que dos embarcaciones tipo Defender colisionaron durante prácticas previas al 204 aniversario de la Armada de México en el Malecón. Chingao .. pic.twitter.com/TEAQ3KV8WJ — FURIA TINTA .. (@Furia_Tinta) September 28, 2025

La institución subrayó que este tipo de ejercicios implican determinados riesgos operativos; sin embargo, "se cuenta con protocolos de seguridad y atención inmediata para salvaguardar la integridad del personal", señaló.

Respecto a las dos embarcaciones que también resultaron con daños, la dependencia comentó que ambas “fueron retiradas del área y se encuentran en revisión técnica”.

Finalmente, la Marina aclaró que los preparativos para la conmemoración del aniversario continúan conforme a lo programado, ya que se trata de una fecha significativa para la Armada de México.