La tormenta tropical "Imelda" se forma en el Atlántico; no afectará a México: Conagua

La Conagua informó sobre la formación de "Imelda" en el Atlántico, tormenta tropical que no representa un peligro para México, debido a su localización.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que alrededor del mediodía de este domingo se formó la tormenta tropical “Imelda” en el Océano Atlántico.

La dependencia detalló que, según un reporte con corte de las 12:00 horas, el centro de dicho ciclón se ubicó a 155 kilómetros al oeste-noroeste de Bahamas y a mil 025 kilómetros al este-noroeste de las costas de Cancún, Quintana Roo.

Dicho sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 kilómetros por hora; se desplaza a una velocidad de 11 kilómetros por hora con dirección al norte.

La #TormentaTropical #Imelda se localiza esta tarde a 570 km al sureste de Cabo Cañaveral, Estados Unidos de América. No representa peligro para #México pic.twitter.com/8lLtwNQuJU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 28, 2025

La Conagua indicó que la tormenta tropical ”Imelda” no representa un riesgo para el territorio mexicano, debido a que se localiza a más de mil kilómetros de la República y a que su trayectoria es hacia el norte.

Según el pronóstico compartido por la dependencia, se espera que el ciclón cobre fuerza hasta convertirse en huracán categoría 1 durante el transcurso de los próximos días, además de que ocasionará lluvias en varios estados de la costa oeste de Estados Unidos.

En un reporte más reciente, publicado a las 15:00 horas de este domingo, la Conagua informó que el centro de la Tormenta "Imelda" de localizó a 570 kilómetros al sureste de Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, y a mil 030 kilómetros de Cancún, Quintana Roo.