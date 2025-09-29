¿Cuándo se entregará la Beca Rita Cetina a estudiantes de primaria? La SEP lo revela

La Beca Rita Cetina entregará apoyos de mil 900 pesos bimestrales a todas las alumnas y alumnos de primaria que asisten a escuelas públicas de todo el país.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, reveló que las y los estudiantes de primaria que asisten a escuelas públicas de todo el país empezarán a recibir la Beca Rita Cetina a partir del próximo 2026.

Dicho programa social fue creado por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el objetivo de entregar un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales a familias de alumnas y alumnos de educación básica, más un extra de 700 pesos en caso de tener dos o más hijas e hijos que asisten a la escuela.

Uno de los principales objetivos que tiene la beca es garantizar que las y los menores que cursan el preescolar, primaria o secundaria en escuelas públicas de toda la República no se vean obligadas a abandonar sus estudios debido a la falta de recursos.

#TuSecretarioInforma🗞️ | En su gira de trabajo por Tabasco, nuestro titular, el maestro @mario_delgado, dio a conocer que a partir de 2026, todas y todos los alumnos de primarias públicas recibirán la beca universal #RitaCetina, beneficiendo a más de 12 millones de niñas y niños.… pic.twitter.com/kkeoZn2dMW — SEP México (@SEP_mx) September 28, 2025

El Secretario de Educación reveló en un evento celebrado en el estado de Tabasco que las y los estudiantes de primaria empezarán a recibir la Beca Rita Cetina a partir del próximo año; sin embargo, el funcionario no aclaró si será desde enero o cuando inicie el ciclo escolar 2026-2027.

Durante el acto, el titular de la SEP recalcó que el principal propósito de dicho programa social es "que ningún niño, niña o joven abandone sus estudios por falta de recursos económicos".

"La educación es un derecho, no un privilegio, y nuestro deber es garantizar igualdad de oportunidades educativas en todo México. Ese es el compromiso de la Cuarta Transformación”, afirmó Mario Delgado .

Con el inicio de la entrega de la Beca Rita Cetina a las y los estudiantes de primarias a partir del 2026 se beneficiará a más de 12 millones de menores que asisten a escuelas públicas de todo el país, recalcó el Secretario.