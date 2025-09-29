La osa "Mina" es trasladada a fundación en Hidalgo; inicia "nueva vida", dice Profepa

La Profepa informó que la osa "Mina", hallada en situación de abandono en un zoológico de Nuevo León, fue trasladada a una fundación en Hidalgo para recibir atención especializada.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- La osa "Mina", hallada hace unos días en una indignante situación de abandono dentro del zoológico "La Pastora" en el estado de Nuevo León, fue trasladada hoy a una fundación en Hidalgo, donde se le brindará atención especializada con la esperanza de que mejore su calidad de vida.

A través de redes sociales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó sobre el traslado de "Mina" a la Fundación Invictus, mismo que se realizó exitosamente por vía aérea a pesar del delicado estado de salud del ejemplar.

En su publicación, la Profepa señaló que la osa se encuentra con buen ánimo, además de que ya está en compañía del "equipo de veterinarios de la Fundación" que le atenderán en esta nueva etapa.

"Además, colabora en su atención un especialista en medicina biorreguladora en sistemas que viajó desde Colombia para acompañar su tratamiento y recuperación", indicó la dependencia en X, donde compartió un mensaje acompañado de un video en el que se muestra a la osa disfrutando de algo de fruta.

La Profepa afirmó que, con este traslado, comienza "una nueva vida para 'Mina', sin dolor y con trato digno".

Por último, adelantó que compartirá actualizaciones sobre el caso en un futuro y agradeció a la Fundación Invictus por su apoyo, así como a la ciudadanía "por la mirada atenta y por denunciar este tipo de casos".

Destituyen a coordinador de "La Pastora"

Apenas ayer se dio a conocer que Gustavo Sepúlveda Villarreal, coordinador general del zoológico "La Pastora" en Monterrey, fue destituido de su cargo tras hacerse público el abandono de "Mina", una osa negra que fue reportada en un estado deplorable de salud.

Jean Joseph Léautaud Russek, director general del Patronato de Parque Fundidora, fue quien dio el anuncio oficial a través de un video publicado en redes sociales.

Jean Léautaud, informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entregó los resultados de la inspección realizada a la osa "Mina", ejemplar del zoológico "La Pastora", quien confirmó su delicado estado de salud.

“La tarde de este viernes recibimos por parte de la Profepa los resultados de la inspección, donde donde confirma el delicado estado de salud de Mina y se emite una serie de acciones de aplicación inmediata que sean volver a tomar las muestras para conocer el estado de salud de la osa tener en su zona de cuarentena para su observación y cuidar y mejorar las condiciones de la vista de su cuarentena”, señaló el director general.

El directivo dijo que la investigación ordenada concluyó señalando a Sepúlveda Villarreal y al personal médico bajo su autoridad como los responsables del estado de salud de la osa. "Pudieron haber hecho más por 'Mina'”, declaró Léautaud Russek.