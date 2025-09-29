Brugada recorre zonas afectadas por lluvias en Iztapalapa; promete ayuda a familias

Redacción/SinEmbargo

28/09/2025 - 9:01 pm

Brugada recorre zonas afectadas por lluvia en Iztapalapa

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, hizo un recorrido por las zonas afectadas por la intensa lluvia registrada el 27 de septiembre y reveló el plan de acciones que se llevarán a cabo para apoyar a las familias damnificadas.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Tras las intensas lluvias del sábado que provocaron inundaciones en diversas colonias de la Alcaldía Iztapalapa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, recorrió este domingo las zonas afectadas para garantizar apoyos integrales a las familias damnificadas.

Entre las medidas anunciadas por la mandataria capitalina, destacan un censo inmediato de daños, la activación de un seguro para evaluar pérdidas, la entrega de apoyos emergentes y la construcción de un vaso regulador en Santa María Aztahuacán para prevenir futuras inundaciones.

Acompañada de titulares de diversas dependencias, Brugada visitó el pueblo de Santa María Aztahuacán, una de las zonas más afectadas, donde el agua ingresó a viviendas, dañando enseres como camas y electrodomésticos.

La Jefa de Gobierno aseguró que personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana realizará un censo para identificar los daños y garantizar la restitución de bienes. Además, se entregarán apoyos provisionales durante la semana, a más tardar el viernes 3 de octubre, y ajustadores del seguro acudirán a partir del lunes para evaluar las pérdidas.

El Gobierno capitalino también habilitó un comedor en la zona para proporcionar desayuno, comida y cena a las familias afectadas, así como colchones nuevos y apoyos de limpieza en los hogares.

"Estamos instalando un comedor para que se lleven comida a casa; desayuno, comida y cena para ustedes, caliente, sabrosa y nutritiva; no se preocupen todos los afectados, ahorita ni gasten de más por hacer de comer, que va a haber comida buena para quienes salieron afectados", indicó Brugada en su recorrido.

Para evitar que estas inundaciones se repitan, la Jefa de Gobierno anunció la construcción de un vaso regulador en Ermita y Camino a San Miguel, proyecto que canalizará el agua proveniente de la zona alta del cerro, principal causa de las anegaciones.

También se iniciaron labores de limpieza y desazolve, con la participación de 100 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 25 elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y 20 bomberos con siete unidades en Iztapalapa y Tláhuac. Además, se evaluará la infraestructura de drenaje para posibles cambios y se contempla el reencarpetado y repavimentación de vialidades.

Las colonias afectadas incluyen Santa María Aztahuacán, Ejército de Oriente, Santa Cruz Meyehualco, Ermita Zaragoza, Juan Escutia, Solidaridad, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, la Unidad Habitacional La Colmena y las súper manzanas 4 y 5 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Finalmente, Brugada Molina subrayó el compromiso del Gobierno de la CdMx para atender de manera integral a las familias afectadas y realizar las obras necesarias para mitigar los riesgos de futuras inundaciones, con la participación de diversas secretarías como Bienestar, Salud, Obras y Seguridad Ciudadana.

Lluvia rompió pronósticos

De acuerdo con información revelada por el Gobierno de la Ciudad de México, la lluvia del 27 de septiembre fue una de las más intensas de los últimos años, pues el volumen total de agua que cayó se estima en 30 millones de metros cúbicos, una cifra que equivale a más de 12 mil albercas olímpicas descargadas sobre la capital en pocas horas.

La Jefa de Gobierno informó que la precipitación "rompió todos los pronósticos" y que provocó afectaciones importantes en al menos cuatro alcaldías: Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero (GAM).

"La lluvia de esta tarde-noche en la ciudad fue de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos, equivalente a más de 12 mil albercas olímpicas", publicó la mandataria capitalina en sus redes sociales.

En Iztapalapa se registraron las mayores acumulaciones: 90.75 milímetros (mm) en la Estación de Rebombeo-La Quebradora, 76.4 mm en Lomas de Zaragoza, 73.75 mm en Ejército de Oriente y 60.5 mm en Cárcel de Mujeres. En Tláhuac, la Estación San José reportó 62 mm y la Planta Santa Catarina 51.5 mm; mientras que en Venustiano Carranza, la Estación Churubusco Lago alcanzó los 69 mm.

Las colonias con mayores afectaciones se concentraron en Iztapalapa: Santa María Aztahuacán, Santa Martha Acatitla, UH Vicente Guerrero, UH Santa Cruz Meyehualco, UH Ermita Zaragoza y Ejército de Oriente. En Tláhuac, se detectaron fuertes daños en San Juan Ixtayopan y San José; y en Gustavo A. Madero, en San Juan de Aragón 4ta y 5ta Sección, así como en Villa de Aragón.

