Tres presuntos integrantes de La Unión Tepito caen en la CdMx; son menores de edad

Redacción/SinEmbargo

28/09/2025 - 9:44 pm

Policías de la CdMx detuvieron en calles de la GAM a tres adolescentes que son presuntos integrantes de “La Unión Tepito” con más de 150 dosis de mariguana.

Artículos relacionados

Los tres adolescentes señalados como miembros de La Unión Tepito fueron detenidos por Policías de la CdMx tras ser sorprendidos manipulando envoltorios con presunta droga en vía pública.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Policías de la Ciudad de México (CdMx) detuvieron en calles de la Alcaldía Gustavo A. Madero a tres adolescentes que son presuntos integrantes de La Unión Tepito y que portaban más de 150 dosis de presunta mariguana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CdMx) detalló en un comunicado que el arresto de los menores, uno de 15 años de edad y otros dos de 16 años, se dio como resultado de los trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados por elementos de la dependencia.

De acuerdo con el reporte oficial, uniformados que realizaban recorridos de seguridad en el cruce de las calles Cerrada Gabriel Guerra y Primera Cerrada Paraíso, en la colonia Zona Escolar Oriente, se percataron de la presencia de tres sujetos que, de manera inusual, estaban manipulando bolsitas plásticas similares a las que se usan para la venta de droga.

Ante la actitud sospechosa de dichas personas, policías de la CdMx procedieron a realizarles una revisión, tras la cual les encontraron 152 bolsitas de plástico con cierre hermético, las cuales contenían una hierba verde y seca con las características de la mariguana.

Tras este hallazgo, los agentes les informaron de su detención, les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir su situación legal.

La SSC-CdMx señaló que los tres adolescentes detenidos en calles de la Alcaldía Gustavo A. Madero están presuntamente relacionados con una célula delictiva de La Unión Tepito, responsable de generar violencia, narcomenudeo y extorsión en dicha demarcación.

Autoridades de CdMx van tras La Unión Teptio

Cabe mencionar que, en las últimas semanas, la SSC-CdMx ha dado a conocer la detención de varios líderes e integrantes del grupo criminal La Unión Tepito, vinculado con distintas operaciones criminales como narcomenudeo, extorsión y actos violentos.

Entre las detenciones más relevantes realizadas por policías de la CdMx son:

  • "El Chicharo", detenido junto a otros seis integrantes del grupo criminal en operativos realizados en la CdMx y el Estado de México.
  • "El Irving", líder histórico de La Unión Tepito detenido durante un operativo en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Once años sin justicia para los 43

"Aunque ya se conocían miles de casos de desaparición en el país, el caso Ayotzinapa significó un...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Árboles

"Los árboles como origen del mundo es un mito que se repite; está en muy diversas historias...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Mentiras peligrosas

"Si uno a veces le cree a los rumores malintencionados de su vecina… entonces habrá algunos que...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Gabriel de la Mora o cómo engañar a la muerte

"Gabriel es un neobarroco en toda la extensión del concepto. Es espléndido en su manera de incluirnos...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a tres presuntas secuestradoras, quienes supuestamente son integrantes de una banda criminal.
1

Autoridades detienen en Tabasco a 3 presuntas secuestradoras vinculadas a una banda

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
2

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
3

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

4

Una ciclovía en Xochimilco confronta a una comunidad y abre debate hasta de clasismo

"Papayita" era trabajador de limpieza y murió por presunta broma de compañeros en Torreón.
5

Lo acosaban en el trabajo, lo humillaban. Y un día dieron desgrasante a beber. Murió

6

VIDEOS y FOTOS ¬ Cae capo, y lanzan ataques criminales en varios puntos de Michoacán

La FGJEM y la Secretaría de Seguridad , ambas del Edomex, detuvieron a ocho presuntos delincuentes acusados de cometer delitos contra la salud, entre otros.
7

Trancazo al narco en el Edomex: capturan a 8 presuntos integrantes de célula del CJNG

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
8

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Un tiroteo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos (EU), dejó dos muertos y ocho heridos.
9

Al menos 4 muertos por tiroteo en iglesia de Michigan; identifican al presunto autor

La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
10

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, fue abucheado este domingo durante el evento que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) en Zapopan.
11

"¡Fuera Lemus!": Gobernador de Jalisco es abucheado frente a CSP; ella pide respeto

El titular de la SEP reveló que las y los estudiantes de primaria empezarán a recibir la Beca Rita Cetina a partir del próximo 2026.
12

¿Cuándo se entregará la Beca Rita Cetina a estudiantes de primaria? La SEP lo revela

Zulema "N", alias "La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza" fue detenida en Ecatepec por elementos de la Semar y la Policía municipal.
13

"La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza", es detenida en Ecatepec por la Semar

Ola de violencia golpea Chilpancingo; autoridades piden apoyo de Claudia y Harfuch
14

Ola de violencia golpea Chilpancingo; autoridades piden apoyo de Claudia y Harfuch

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
15

Salinas Pliego "detesta" el Estado... pero el grueso de su fortuna viene del Estado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Policías de la CdMx detuvieron en calles de la GAM a tres adolescentes que son presuntos integrantes de “La Unión Tepito” con más de 150 dosis de mariguana.
1

Tres presuntos integrantes de La Unión Tepito caen en la CdMx; son menores de edad

Brugada recorre zonas afectadas por lluvia en Iztapalapa
2

Brugada recorre zonas afectadas por lluvias en Iztapalapa; promete ayuda a familias

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
3

Los “incels”, como el presunto agresor del CCH, se mueven entre manadas virtuales...

Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX
4

¡Es oficial! Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl LX

El titular de la SEP reveló que las y los estudiantes de primaria empezarán a recibir la Beca Rita Cetina a partir del próximo 2026.
5

¿Cuándo se entregará la Beca Rita Cetina a estudiantes de primaria? La SEP lo revela

Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa social del Gobierno de México que impulsa la capacitación laboral, abrirá pronto un nuevo periodo de postulaciones.
6

Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuándo inicia el nuevo periodo de postulaciones?

Un tiroteo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos (EU), dejó dos muertos y ocho heridos.
7

Al menos 4 muertos por tiroteo en iglesia de Michigan; identifican al presunto autor

La FGJEM y la Secretaría de Seguridad , ambas del Edomex, detuvieron a ocho presuntos delincuentes acusados de cometer delitos contra la salud, entre otros.
8

Trancazo al narco en el Edomex: capturan a 8 presuntos integrantes de célula del CJNG

Ola de violencia golpea Chilpancingo; autoridades piden apoyo de Claudia y Harfuch
9

Ola de violencia golpea Chilpancingo; autoridades piden apoyo de Claudia y Harfuch

10

VIDEOS y FOTOS ¬ Cae capo, y lanzan ataques criminales en varios puntos de Michoacán

La Conagua informó que alrededor del mediodía de este domingo se formó la tormenta tropical “Imelda” en el Océano Atlántico.
11

La tormenta tropical "Imelda" se forma en el Atlántico; no afectará a México: Conagua

La Semar informó ayer que dos de sus embarcaciones colisionaron mientras se realizaban prácticas demostrativas en el muelle del Malecón del Puerto de Veracruz.
12

VIDEO ¬ Dos embarcaciones de Semar chocan durante práctica en Veracruz; hay 2 heridos