Tres presuntos integrantes de La Unión Tepito caen en la CdMx; son menores de edad

Los tres adolescentes señalados como miembros de La Unión Tepito fueron detenidos por Policías de la CdMx tras ser sorprendidos manipulando envoltorios con presunta droga en vía pública.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Policías de la Ciudad de México (CdMx) detuvieron en calles de la Alcaldía Gustavo A. Madero a tres adolescentes que son presuntos integrantes de La Unión Tepito y que portaban más de 150 dosis de presunta mariguana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CdMx) detalló en un comunicado que el arresto de los menores, uno de 15 años de edad y otros dos de 16 años, se dio como resultado de los trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados por elementos de la dependencia.

De acuerdo con el reporte oficial, uniformados que realizaban recorridos de seguridad en el cruce de las calles Cerrada Gabriel Guerra y Primera Cerrada Paraíso, en la colonia Zona Escolar Oriente, se percataron de la presencia de tres sujetos que, de manera inusual, estaban manipulando bolsitas plásticas similares a las que se usan para la venta de droga.

Ante la actitud sospechosa de dichas personas, policías de la CdMx procedieron a realizarles una revisión, tras la cual les encontraron 152 bolsitas de plástico con cierre hermético, las cuales contenían una hierba verde y seca con las características de la mariguana.

Tras este hallazgo, los agentes les informaron de su detención, les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir su situación legal.

La SSC-CdMx señaló que los tres adolescentes detenidos en calles de la Alcaldía Gustavo A. Madero están presuntamente relacionados con una célula delictiva de La Unión Tepito, responsable de generar violencia, narcomenudeo y extorsión en dicha demarcación.

Autoridades de CdMx van tras La Unión Teptio

Cabe mencionar que, en las últimas semanas, la SSC-CdMx ha dado a conocer la detención de varios líderes e integrantes del grupo criminal La Unión Tepito, vinculado con distintas operaciones criminales como narcomenudeo, extorsión y actos violentos.

Entre las detenciones más relevantes realizadas por policías de la CdMx son: