La marea verde tiñe las calles de la CdMx: miles marchan por el aborto legal y seguro

En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, miles de mujeres se manifestaron en calles de la CdMx.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Miles de mujeres formaron una enorme marea verde y salieron a las calles en la Ciudad de México (CdMx) este domingo para sumarse a las movilizaciones con motivo de la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, conocido como 28S.

En las manifestaciones participaron colectivas feministas, mujeres transgénero, personas no binarias y activistas que exigieron al Gobierno, así como a las y los legisladores que aprueben la despenalización de la interrupción del embarazo a nivel federal.

La movilización inició alrededor de las 12:00 del día de este domingo, partiendo de la Glorieta de las Mujeres que Luchan con dirección al Zócalo capitalino; sin embargo, las manifestantes no lograron llegar hasta el primer cuadro de la capital.

Las manifestantes portaban pañuelos verdes, símbolo de la lucha por la despenalización del aborto, además de que portaban pancartas y gritaban consignas como: “¡Aborto legal ya!” y “¡Aquí está la resistencia trans!”.

Durante el trayecto, las mujeres se detuvieron frente al recinto del Senado de la República, en el cruce de Insurgentes y el Paseo de la Reforma, para exigir a las y los congresistas que se elimine el delito de aborto del Código Penal Federal.

Además, hicieron otra parada frente a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sobre la Avenida Juárez, frente a la Alameda Central, desde donde realizaron un acto para exigir a los estados en los que aún no se despenaliza la interrupción del embarazo para que armonicen las leyes locales con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.