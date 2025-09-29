La UNAM denuncia la difusión de fake news sobre explosivos o grupos violentos

La UNAM advirtió que se han difundido fake news sobre presuntos explosivos y grupos violentos en su planteles, por lo que hizo un llamado a la comunidad a verificar la información en fuentes oficiales.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el domingo que en los últimos días se ha propagado información falsas (fake news), rumores, mentiras y versiones descontextualizadas de amenazas sobre presuntos explosivos o presencia de supuestos grupos de violencia en los planteles universitarios, con énfasis en preparatorias y Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH's).

A raíz de ello, la institución subrayó que no minimizará ninguna situación que represente un riesgo para su comunidad, pues su prioridad es salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo dentro de sus instalaciones. De esta forma, explicó que en todos los casos se han activado de inmediato los protocolos de atención y seguridad, con la participación de personal especializado y en coordinación con las autoridades correspondientes.

"Asimismo, hemos presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y la policía cibernética para que investigue el origen y se proceda en consecuencia", informó en un comunicado.

Bajo este contexto, la UNAM exhortó a la comunidad universitaria a informarse únicamente a través de medios institucionales y redes sociales oficiales, así como a abstenerse de difundir rumores y verificar siempre la fuente de cualquier dato antes de compartirlo, con el fin de prevenir confusión y pánico en los planteles.

"Nuestra prioridad es la seguridad de las y los jóvenes, de las y los docentes, así como del personal administrativo. [...] Les pedimos atender en todo momento las indicaciones de las autoridades universitarias", concluyó.

Este anuncio se produjo apenas una semana después del ataque registrado en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, donde un estudiante mató con un arma blanca a otro alumno y dejó herido a un trabajador de limpieza que intentó detenerlo.

Tras el ataque, el agresor se dirigió a uno de los edificios del CCH Sur y se lanzó desde el tercer piso, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas. Fue trasladado bajo custodia policial a un hospital para recibir atención médica, mientras la UNAM activaba el protocolo para casos de violencia con arma y auxiliaba a las víctimas del ataque.

La institución identificó al agresor como Lex Ashton, de 19 años, quien asesinó a su compañero Jesús Israel, de 16 años, luego de publicar una serie de mensajes en sus redes sociales que revelaban descontento personal y expresiones de violencia previas al ataque.

“Ya estoy harto de este mundo. Nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele. Me duele saber que los chads pueden disfrutar de las foids y yo no. Yo ya lo he perdido todo. No tengo trabajo ni familia ni amigos. No tengo motivos para seguir con vida. Pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias”.

Tras el incidente, las autoridades universitarias activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma. Asimismo, personal universitario intervino para auxiliar a las personas agredidas y hacer las notificaciones correspondientes.

"Estos actos nos duelen, pero afortunadamente la gran mayoría de los jóvenes están estudiando y están preocupados por su futuro, como lo demuestran los que están hoy aquí", dijo el Rector Leonardo Lomelí a los medios al asistir el viernes pasado a la Cámara de Diputados para la Inauguración del Modelo Parlamentario Universitario de la UNAM.

Con ello, el Rector reiteró que la UNAM intensificará acciones para garantizar la seguridad, fortalecer la atención psicológica y atender las necesidades de sus estudiantes, con el propósito de prevenir que la frustración o la soledad influyan negativamente en su desarrollo.