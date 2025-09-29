VIDEO ¬ Así fue el derrumbe en la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas; hay 5 heridos

Un video que circula en redes muestra el momento exacto en el que se registra un derrumbe que bloqueó por completo la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas, en el Estado de México.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- Un derrumbe ocurrido el domingo sobre la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas, en el Estado de México (Edomex), provocó que la vialidad quedara completamente obstruida y dejó un saldo de cinco personas lesionadas, así como tres vehículos atrapados, de acuerdo con información del Gobierno estatal.

En redes sociales circula un video que logró captar el momento exacto en el que se registra uno de los deslaves que afectó la vialidad.

Por su parte, el Gobierno mexiquense, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez, publicó un comunicado, en el que confirmó que el deslizamiento de tierra sucedió durante la tarde del domingo 28 de septiembre a la altura del paraje El Refugio.

En dicho documento, autoridades del Estado de México detallaron que debido al derrumbe sobre la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas, cinco personas resultaron con lesiones, por lo que cuatro de ellas fueron trasladadas al Hospital General de Ixtapan y una más a un nosocomio en el municipio de Pilcaya, Guerrero, para recibir atención médica.

Además, el deslave ocasionó que todos los carriles de dicha vialidad quedaran obstruidos, mientras que tres vehículos quedaron atrapados bajo la tierra que se desprendió del cerro.

Derivado de este hecho, personal de la Policía Estatal, Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ixtapan de la Sal y Tonatico se trasladaron al lugar para resguardar la zona y realizar las labores necesarias.

Instruí la atención inmediata ante lo sucedido en la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas.

Instruí la atención inmediata ante lo sucedido en la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas.

Se permanecerá en la zona realizando las labores necesarias para la seguridad de la población.

Finalmente, la Gobernadora Delfina Gómez instruyó a las autoridades pertinentes a que permanezcan en el sitio del derrumbe para garantizar la seguridad de la ciudadanía y restablecer la circulación sobre la carretera Iztapan-Coatepec Harinas lo más pronto posible.