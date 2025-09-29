VIDEO ¬ Así fue el derrumbe en la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas; hay 5 heridos

Redacción/SinEmbargo

29/09/2025 - 9:47 am

Un derrumbe en la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas, en el Edomex, provocó que la vialidad quedara obstruida y dejó un saldo de cinco personas lesionadas.

Un video que circula en redes muestra el momento exacto en el que se registra un derrumbe que bloqueó por completo la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas, en el Estado de México.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- Un derrumbe ocurrido el domingo sobre la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas, en el Estado de México (Edomex), provocó que la vialidad quedara completamente obstruida y dejó un saldo de cinco personas lesionadas, así como tres vehículos atrapados, de acuerdo con información del Gobierno estatal.

En redes sociales circula un video que logró captar el momento exacto en el que se registra uno de los deslaves que afectó la vialidad.

Por su parte, el Gobierno mexiquense, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez, publicó un comunicado, en el que confirmó que el deslizamiento de tierra sucedió durante la tarde del domingo 28 de septiembre a la altura del paraje El Refugio.

En dicho documento, autoridades del Estado de México detallaron que debido al derrumbe sobre la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas, cinco personas resultaron con lesiones, por lo que cuatro de ellas fueron trasladadas al Hospital General de Ixtapan y una más a un nosocomio en el municipio de Pilcaya, Guerrero, para recibir atención médica.

Además, el deslave ocasionó que todos los carriles de dicha vialidad quedaran obstruidos, mientras que tres vehículos quedaron atrapados bajo la tierra que se desprendió del cerro.

Derivado de este hecho, personal de la Policía Estatal, Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ixtapan de la Sal y Tonatico se trasladaron al lugar para resguardar la zona y realizar las labores necesarias.

Finalmente, la Gobernadora Delfina Gómez instruyó a las autoridades pertinentes a que permanezcan en el sitio del derrumbe para garantizar la seguridad de la ciudadanía y restablecer la circulación sobre la carretera Iztapan-Coatepec Harinas lo más pronto posible.

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

