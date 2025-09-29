Lluvias del sábado, las más fuertes de 2025; Bienestar hará censo y entregará apoyos

El Gobierno federal destacó que las lluvias registradas el sábado pasado en el Valle de México fueron las más intensas del año; dejaron inundaciones y daños en varias alcaldías de la capital del país y municipios del Edomex.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó este lunes que las lluvias que cayeron el sábado en el Valle de México, especialmente en el oriente de la Ciudad de México (CdMx) y del Estado de México (Edomex), fueron unas de las más intensas de las últimas décadas y las más fuertes del 2025.

Durante "la mañanera del pueblo", el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, señaló que la precipitación alcanzó los 75 milímetros (mm), lo que la convierte en un fenómeno atípico que superó la capacidad de los sistemas de drenaje en varias zonas.

“Se trató de un hecho atípico. Estamos hablando de una de las lluvias más fuertes ocurridas en las últimas décadas y la lluvia más fuerte que se tuvo este año en la Zona Metropolitana del Valle de México. […] Por lo propio de la lluvia y combinado con algunos problemas de basura que tenemos en los lugares de desalojo, [se] provocaron afectaciones en la Ciudad de México y Estado de México, especialmente en las alcaldías de Iztapalapa, y Tláhuac, [así como] en los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz. Ecatepec y Lerma".

El funcionario destacó que desde el primer momento se activaron los equipos de emergencia en las zonas afectadas, quienes desplegaron personal y maquinaria especializada para mitigar los daños y evacuar las inundaciones en el Valle de México.