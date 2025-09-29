Siguen investigaciones sobre campo de adiestramiento de La Luz del Mundo: Sheinbaum

El Gabinete de Seguridad sigue las investigaciones sobre el campo de adiestramiento ligado a La Luz del Mundo en Michoacán pese a la liberación de los 38 detenidos.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que continúan las investigaciones sobre un presunto campo de adiestramiento vinculado a la iglesia de La Luz del Mundo, ubicado en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán.

El hallazgo se dio tras la localización de 38 personas en el sitio, quienes fueron detenidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y, posteriormente, liberadas por una Jueza que identificó irregularidades en la detención y la ausencia de una orden de cateo.

Durante su conferencia de prensa, la Jefa del Ejecutivo subrayó que, pese a la liberación de los involucrados, las pesquisas continúan para determinar el propósito del campo y la participación de la iglesia en estas actividades.

“Es la primera vez que se encuentra un campo de este tipo y de este grupo religioso, por lo que siguen las investigaciones”, explicó desde "la mañanera del pueblo” en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo detalló que el presunto campo de adiestramiento contenía armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y réplicas, lo que motivó que los detenidos fueran trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR) para confirmar si existieron irregularidades en la detención y en el manejo del cateo.

Sin embargo, señaló que una Jueza determinó que no existía justificación para el cateo y que los horarios registrados durante la detención no coincidían con los reales.

"El Gabinete de Seguridad federal está revisando si este es el caso, si tenía razón la Jueza, pero de todas maneras se sigue investigando por qué había este campo de entrenamiento ligado a una iglesia", indicó.

Con ello, la Presidenta reiteró que la investigación seguirá su curso, en coordinación con autoridades federales y estatales, con el objetivo de esclarecer la situación y garantizar que se cumpla la Ley en todos los aspectos del caso.

En Vista Hermosa, agentes de la #GuardiaCivil, #EjércitoMexicano, @GN_MEXICO_, @FiscaliaMich y Policía Municipal, detuvieron a 38 personas -una de nacionalidad norteamericana-, en portación de una pistola, 19 réplicas de armas de fuego, armas blancas, equipo táctico, entre otros. pic.twitter.com/Bbd1zDbKKH — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) September 24, 2025

El hallazgo del campo de adiestramiento en Michoacán coincide con el proceso judicial que enfrenta Naasón Joaquín García en Estados Unidos, líder de La Luz del Mundo, quien hace unos días se declaró no culpable de los nuevos cargos en su contra, que incluyen abuso y tráfico sexual de menores, extorsión, crimen organizado y delitos financieros, durante una audiencia ante la Jueza Loretta Preska, en la Corte de Distrito para el Sur de Nueva York.

Joaquín García, detenido desde 2022, compareció el pasado 23 de septiembre vestido con el uniforme beige de recluso y llegó esposado de pies. Según medios estadounidenses, lucía más canoso que en su última aparición pública. La audiencia duró alrededor de 15 minutos y concluyó con la orden de arraigo y la programación de una nueva comparecencia en diciembre.

Actualmente, el autodenominado “Apóstol de Jesucristo” cumple una condena de 16 años y ocho meses en la prisión de Chino, California, tras haber sido declarado culpable por el abuso sexual de tres menores y dos mujeres adultas. La Fiscalía estadounidense lo acusa de haber operado, junto con familiares y líderes religiosos, una red de trata y explotación sexual al amparo de la iglesia, con presencia en México y EU.

Entre los delitos que se le imputan, figuran conspiración para operar una red de crimen organizado, tráfico sexual mediante fuerza o coacción, explotación infantil y promoción de viajes con fines sexuales ilegales.

Hasta el momento, La Luz del Mundo no ha emitido un pronunciamiento sobre el operativo en Michoacán. Sin embargo, la organización ha protestado por lo que considera el “injusto encarcelamiento” de familiares del líder religioso, entre ellos su madre, Eva García de Joaquín, de 79 años, y su sobrino, Joram Núñez Joaquín, de 37, acusados de formar parte de la red criminal.