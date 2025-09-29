"No hay ninguna investigación contra Adán", insiste Sheinbaum; descarta "fuego amigo"

Ante los señalamientos contra Adán Augusto López por supuestas irregularidades en sus declaraciones fiscales, la Presidenta Sheinbaum recalcó que en su Administración no se protegerá a nadie y tampoco se actúa con insidias.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este lunes que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha iniciado una investigación contra Adán Augusto López y agregó que, en caso de ser necesario, debe explicar las irregularidades detectadas en sus declaraciones fiscales.

"El Senador aclaró y si tiene que aclarar más cosas que las alcare, no hay ningún problema. Si hay alguna cosa, siempre el SAT investiga a cualquier persona [...] no hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto, hasta el momento", dijo la mandataria.

Al ser cuestionada sobre la controversia en torno al Senador de Morena, la Jefa del Ejecutivo negó rotundamente que su Administración haya sido la responsable de filtrar información sobre el morenista a Televisa.

"Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el Gobierno anterior [...] si nosotros tenemos algo, alguna irregularidad detectada, se presenta en términos administrativos a la Secretaría Anticorrupción y si hay algún asunto penal se presenta a la Fiscalía General de la República [...] Nosotros no andamos filtrando documentos, es una práctica que no va con nuestro Gobierno", recalcó la mandataria.

Al ser cuestionada acerca de si la revelación de información fiscal sobre el Senador Adán Augusto López se trata de "fuego amigo", la Presidenta Sheinbaum lo negó rotundamente.

Finalmente, la Jefa del Ejecutivo aseveró que, en caso de contar con pruebas de alguna irregularidad su Administración procederá contra la persona señalada, sin importar a qué partido pertenecen o si ocupan algún cargo.