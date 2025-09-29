México espera "consideración" de EU para aplicación de aranceles a vehículos pesados

Sheinbaum espera consideración de Trump y EU ante aranceles a vehículos pesados.

Sheinbaum espera que EU tenga consideración con México, ya que los aranceles a vehículos pesados (camiones) anunciados por Trump la semana pasada junto a otras tarifas pondrían en complicaciones a ambos países vecinos.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que México está negociando con Estados Unidos (EU) para que haya una "consideración" con el país ante el anuncio de nuevos aranceles del Presidente Donald Trump, incluido una tarifa a los vehículos pesados que afectaría a ambas naciones.

"Por cierto, ahora publicó el Presidente Trump que va a haber aranceles para vehículos pesados. Estamos en pláticas esperando que haya una consideración para México porque si no tendría incluso problemas en EU", dijo Sheinbaum esta mañana en su conferencia de prensa matutina.

"Todo lo que no tiene que ver con vehículos terminados y acero han aumentado las exportaciones, porque lo que no tiene que ver con eso, con cobre, pues tiene arancel cero, por el tratado comercial. Sigue siendo muy importante la relación comercial con Estados Unidos y una ventaja competitiva muy grande México", añadió la mandataria.

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves pasado que impondrá un arancel de 100 por ciento a productos farmacéuticos y otro arancel de 25 por ciento a camiones pesados.

"A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel del 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta farmacéutica en Estados Unidos", señaló en su plataforma Truth Social.

El Presidente también anunció que Estados Unidos impondría un arancel del 50 por ciento a las importaciones de gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos relacionados, junto con un arancel del 30 por ciento a los muebles importados.

En el mismo mensaje, el mandatario indicó que por la expresión "está construyendo", entenderá "inicio de obras y/o en construcción", agregando que "no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado".

Poco antes, Trump usó la misma red social para anunciar un gravamen del 25 por ciento a los camiones "pesados, grandes" fabricados en cualquier país. El magnate justificó su decisión asegurando que se trata de una medida para "proteger" a los fabricantes estadounidenses de estos productos de la "competencia externa desleal" y por la buena "salud financiera" de sus camioneros.

