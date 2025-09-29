Trump ahora amenaza con imponer aranceles del 100% a películas producidas fuera de EU

Donald Trump afirmó que el negocio de la cinematografía "ha sido robado" a Estados Unidos y culpó al Gobernador de California, Gavin Newsom.

Por Jesús García

Los Ángeles, 29 de septiembre (LaOpinión).- Como un mensaje al Gobernador de California, Gavin Newsom, el Presidente Donald Trump aseguró que impondrá 100 por ciento de aranceles a las películas producidas fuera de Estados Unidos (EU).

En una publicación realizada en Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que el negocio de la cinematografía “ha sido robado” por otros países, con lo que justificó la imposición de nuevas tarifas.

“Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de Estados Unidos por otros países, como si le robaran un dulce a un bebé”, dijo. “Por lo tanto, para resolver este problema de larga data e incesante, impondré un arancel del 100 por ciento a todas las películas que se realicen fuera de Estados Unidos”.

El Presidente Trump criticó al Gobernador Newsom, calificándolo de “débil e incompetente”, además de que lo acusó de ser responsable del impacto en las producciones en Hollywood.

Trump impondrá 100% de aranceles a películas producidas fuera de Estados Unidos

👉 Producir películas y series en EE.UU. es carísimo, por ello las producciones se van a Canadá o Europa, incluso América Latina.https://t.co/Jzc5BXawzv — Jesús García 🐦 (@JesusGar) September 29, 2025

"¡California, con su Gobernador débil e incompetente, ha sido particularmente afectada!", publicó el mandatario.

