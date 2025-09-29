Trump presenta plan para terminar guerra en Gaza; propone formar órgano de transición

Donald Trump presentó un plan para Gaza, en el que propone la creación de una Junta de la Paz y una fuerza internacional; busca un acuerdo con Israel y Qatar para la estabilidad.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, presentó este lunes formalmente un plan para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza, el cual incluye la formación de un órgano de Gobierno provisional denominado Junta de la Paz que presidiría el propio magnate.

La propuesta destaca la formación de un órgano de transición formado por tecnócratas y apolíticos palestinos y extranjeros para gestionar la Administración gazatí "bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de la Paz que estará presidida por el Presidente Donald J. Trump", explicó un comunicado de la Casa Blanca.

En esta Junta estarían también otros jefes de Estado y el exprimer Ministro británico Tony Blair. "Este organismo creará el marco y gestionará la financiación para el desarrollo de Gaza hasta que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas [...] y pueda recuperar el control de Gaza", señaló.

El horizonte final de la propuesta es que "cuando se cumplan las condiciones haya una vía creíble para la autodeterminación palestina que tenga su propio Estado, que reconocemos como aspiración del pueblo palestino".

President Donald J. Trump hosts a trilateral phone call with Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani of Qatar in the Oval Office. pic.twitter.com/ekbKg3WDZQ — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2025

El documento de Trump recoge además la formación de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) que "se desplegará de inmediato en Gaza" en coordinación con Estados Unidos y países árabes.

Esta FIE será la responsable de formar un nuevo cuerpo policial palestino que colaborará con Israel y con Egipto para garantizar la seguridad de las fronteras. "Es fundamental evitar que entren municiones en Gaza, y facilitar una entrada rápida y segura de bienes para reconstruir y revitalizar", mencionó.

Trump muestra confianza en acuerdo

Tras reunirse con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump afirmó sentirse confiado en que se logrará un acuerdo que ponga fin a las hostilidades, a pesar de que esta fue la cuarta visita del líder israelí desde el regreso del republicano a la Presidencia sin alcanzar un pacto definitivo.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, reconoció que un eventual acuerdo podría “no ser ideal para ambas partes”, sin embargo, lo consideró esencial para terminar con la guerra, "incluso si las partes quedan un poco insatisfechas".

"El Presidente ha dejado muy claro que quiere que termine y que quiere a todos los rehenes libres", manifestó la portavoz, quien recordó que la Administración Trump mantiene contacto "directo e indirecto" con Hamás "durante todo el proceso". "Por supuesto, también ha estado en contacto con su amigo y aliado Netanyahu", destacó para Fox News.

En este sentido, sostuvo que el plan estadounidense es "muy detallado" y consta de 21 puntos. "Es exhaustivo. El Presidente está trabajando en esto sin descanso", indicó al confirmar que el objetivo era, en parte, que el encuentro terminara con una firma "de algún tipo".

"El Presidente cree fervientemente en este plan, quiere que sea el definitivo, y quiere que esta guerra llegue a su fin", concluyó Leavitt.

Trump propone colaboración trilateral con Qatar

En paralelo, Trump sostuvo una conversación telefónica con Netanyahu y el Primer Ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, en la que los tres líderes acordaron crear un mecanismo trilateral de coordinación.

Durante el diálogo, Netanyahu ofreció disculpas por un ataque contra objetivos de Hamás en Qatar que derivó en la muerte accidental de un militar qatarí, comprometiéndose a que no se repitan hechos similares. Al Thani aceptó las garantías y expresó la disposición de su país para colaborar en la estabilidad regional.

"Los líderes aceptaron la propuesta del Presidente de establecer un mecanismo trilateral para mejorar la coordinación, la comunicación, resolver agravios mutuos y fortalecer los esfuerzos colectivos para prevenir amenazas", se lee en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

-Con información de Europa Press