FOTOS ¬ La DEA dice que dio golpe al CJNG: suma 670 detenidos, drogas y efectivo

Redacción/SinEmbargo

29/09/2025 - 12:58 pm

La DEA realizó una serie de operativos para desmantelar redes del CJNG en EU y el extranjero.

La DEA anunció que, en operativos en 23 divisiones en EU y 7 "regiones extranjeras" detuvieron a 670 personas relacionadas con el CJNG, así como miles de kilos de droga.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– La Agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), anunció este lunes los resultados de una amplia operación para desmantelar redes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): realizó 670 arrestos, incautó miles de kilogramos de droga y también millones de dólares en efectivo, tanto en la Unión Americana como en "regiones extranjeras".

Del 22 al 26 de septiembre de 2025, agentes de la DEA "en 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras" llevaron a cabo acciones coordinadas de control de la ley que resultaron en 670 arrestos", informó este lunes la agencia estadounidense.

Además, incautó 92.4 kilogramos de fentanilo en polvo; un millón 157 mil 672 pastillas falsificadas; 6 mil 062 kilos de metanfetamina; 22 mil 842 kilos de cocaína y 33 kilogramos de heroína.

Las incautaciones de divisas fueron de 18 millones 644 mil 105 dólares, y los bienes incautados se calculan en 29 millones 694 mil 429 dólares. También se aseguraron 244 armas de fuego.

El CJNG, subrayó la DEA, "representa una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional". "Es responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, sustancias letales que alimentan la adicción, las sobredosis y la violencia en comunidades de todo el país", acusó.

Los decomisos se realizaron a lo largo de la semana pasada.
Los decomisos se realizaron a lo largo de la semana pasada. Foto: DEA
El decomiso incluyó millones de dólares en efectivo.
El decomiso incluyó millones de dólares en efectivo. Foto. DEA

"La DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole, este lunes.

En febrero, el Presidente Donald Trump nombró al CJNG, junto con otros cinco cárteles mexicanos (el Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, la Familia Michoacana, los Cárteles Unidos y el Cártel del Golfo), como organizaciones terroristas.

El CJNG fue clasificada en febrero como una organización terrorista por EU.
El CJNG fue clasificada en febrero como una organización terrorista por EU. Foto: DEA
Los operativos de la DEA se han enfocado en el Cártel de Sinaloa y el CJNG:
Los operativos de la DEA se han enfocado en el Cártel de Sinaloa y el CJNG:

"Que esto sirva de advertencia", añadió Cole este lunes, "la DEA no cejará. Trabajando codo a codo con nuestros socios estatales, locales, tribales y federales, y a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA se compromete con estas alianzas para combatir directamente a las organizaciones terroristas designadas".

De acuerdo con la agencia estadounidense, el CJNG opera globalmente, con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países. El cártel es responsable de la producción, fabricación y distribución de drogas sintéticas, así como de la violencia y la corrupción que acompañan sus operaciones, afirma.

La DEA no dio detalles de dónde realizó los decomisos.
La DEA no dio detalles de dónde realizó los decomisos. Foto: DEA
El decomiso de droga y bienes se calculó en unos 30 mdd.
El decomiso de droga y bienes se calculó en unos 30 mdd. Foto: DEA

Además, la DEA señaló que "se compromete a desmantelar las redes de comando, control y distribución del CJNG y a continuar la búsqueda de su cofundador y líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como ‘El Mencho’", uno de los criminales más buscados del mundo. Por ello, ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

La DEA recordó que ofrece 15 mdd por información de "El Mencho".
La DEA recordó que ofrece 15 mdd por información de "El Mencho". Foto: DEA

 

