Violencia paraliza Chilpancingo: queman combi, suspenden clases y reducen transporte

En los últimos días una ola de violencia azotó a Chilpancingo, capital de Guerrero, la cual provocó que varias rutas de transporte público suspendieran el servicio y que escuelas no tuvieran clases.

Por Zacarías Cervantes

Chilpancingo, Guerrero, 29 de septiembre (ElSur).- A pesar de la vigilancia militar y policiaca con la que amaneció Chilpancingo, Guerrero, en medio de una ola de violencia, una camioneta Urvan de la ruta hacia Chilapa fue incendiada hoy en su base, a un costado del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, a plena luz del día, de acuerdo con informes policiacos.

De inmediato no había reporte de lesionados. A consecuencia del ataque, a las 11:30 horas nuevamente se paralizó el transporte público local y foráneo en la capital del estado.

Reportes preliminares de fuentes policiacas indican que, minutos antes de las 11:00 horas, la unidad 35 de la empresa Transportes Guerrerenses de la Montaña y las Dos Costas fue interceptado cuando llegaba al sitio procedente de Chilapa. La base se ubica en la calle Abasolo, cerca de la avenida Insurgentes.

Por la mañana, el director de la Comisión Técnica de Transportes, Arturo Salinas Sandoval, aseguró que en el transcurso del día el servicio se normalizaría al 100 por ciento.

De acuerdo con fuentes policiales, hombres desconocidos rociaron de gasolina la unidad y le prendieron fuego, lo que alertó a los vecinos. Las llamas consumieron totalmente el vehículo.

Bomberos del municipio y estatales llegaron al sitio cuando la unidad estaba calcinada. Al lugar también llegaron policías municipales, estatales y ministeriales, así como militares, quienes acordonaron la zona para las diligencias.

El nuevo atentado se produce en medio de un despliegue de fuerzas estatales y federales para restablecer el orden en la ciudad, después de cinco días de violencia criminal, primero en la sierra con enfrentamientos entre grupos armados y luego en la cabecera municipal.

Miedo y zozobra paralizan la capital

Por el nuevo crimen, las unidades de las rutas del Circuito Azul y del valle de El Ocotito que llegaban hasta Ciudad Judicial, al sur de la ciudad, se retiraron al puente de Petaquillas, fuera de la cabecera municipal.

También pararon las unidades de la ruta Chilpancingo-Chilapa, que hasta las 11:00 de la mañana, cuando incendiaron la Urvan, seguían dando el servicio de manera normal.

El servicio citadino de Urvan y taxis igualmente disminuyó casi en su totalidad. Hacia el mediodía sólo unas cuantas unidades se veían circulando, mientras en distintos puntos de la ciudad había patrullajes de distintas corporaciones policíacas, lo que aumentaba la tensión y la zozobra entre la población, que a esa hora comenzaba a resguardarse en sus casas.

Este lunes, Chilpancingo amaneció con suspensión de clases en todos los niveles y poco movimiento del servicio de transporte y de transeúntes, debido a la violencia del fin de semana.

La tarde del viernes pasado un vendedor de pollo fue asesinado a tiros en su comercio dentro del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, y en menos de 24 horas, el sábado, un repartidor de pollo fue ejecutado también con arma de fuego en el estacionamiento del centro de abasto.

Ese mismo día fue hallado un cadáver atado en la carretera federal en Carrizal de la Vía y el domingo fueron incendiadas tres unidades del transporte público, por lo que el servicio fue suspendido por temor a más ataques.

Violencia obliga a escuelas de Chilpancingo a suspender clases

Este lunes, escuelas de nivel básico y de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) suspendieron las clases debido a la violencia en Chilpancingo, sin que haya ninguna información oficial.

En un recorrido, El Sur pudo observar cerrados y sin actividad jardines de niños, primarias y secundarias del primer cuadro de la ciudad.

Personal de guardia de la primaria José María Morelos y Pavón informó que les avisaron hoy temprano que se suspendían labores y que no sabían cuándo iban a regresar.

En otros casos, planteles de todos los niveles difundieron el domingo por la noche avisos de suspensión de labores, pero hasta esta mañana ni la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ni la UAG había expuesto ninguna postura oficial.

También permanece cerrada la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Las escuelas en las colonias de la periferia tampoco abrieron sus puertas, informaron vecinos.

Transporte público se paraliza por violencia en Chilpancingo

Tras un fin de semana violento en Chilpancingo, este lunes el movimiento del servicio de transportes, usuarios y de transeúntes en las calles era poco. En las rutas foráneas, fue suspendido el servicio de Urvan de Atoyac a la capital guerrerense.

La movilidad también se redujo por una masiva suspensión de clases, decidida en la práctica en las últimas horas, también por la violencia.

Algunos usuarios del transporte expresaron hoy su temor y hartazgo por la violencia.

"¿Cuándo se va a terminar esto, por Dios, cómo es posible que el Gobierno no pueda hacer algo?", dijo al reportero doña Claudia, una ama de casa que esperaba la Urvan de la ruta Oriente, a una cuadra del mercado Baltazar R.Leyva Mancilla.

La violencia del fin de semana dejó el sábado a un distribuidor de pollos asesinado en ese mercado y fue hallado un cadáver atado en la carretera federal en Carrizal de la Vía.

El domingo fueron incendiadas tres unidades del transporte público, lo que provocó que todas las rutas locales y foráneas suspendieran el servicio y obligó a las autoridades a trasladar a usuarios en la ciudad en camionetas del gobierno.

El director de la Comisión Técnica de Transportes en el estado, Arturo Salinas Sandoval, informó este lunes que hasta las 8:30 horas el servicio se estaba prestando en un 30 por ciento, pero aseguró que en el transcurso del día se normalizaría.

Hasta esa hora se observaba menos tránsito y transeúntes que en el movimiento habitual en la calles de civiles. Sin embargo, se observaban rondines de militares y efectivos de la Guardia Nacional, además de patrullas de la Policía Estatal resguardando las bases del servicio de transporte.

El Gobierno del estado informó en un comunicado que esta mañana se había reforzado la seguridad en las bases y rutas del transporte público, así como en el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, con patrullajes y filtros de seguridad, donde participaban policías estatales y efectivos de las fuerzas federales.

Las unidades que prestan el servicio de transporte en la ruta de Chilpancingo a Valle de El Ocotito y Tierra Colorada, así como de la ruta Circuito Azul, donde se ubican los municipios de Mochitlán y Quechultenango, seguían haciendo base abajo del puente ubicado frente a Ciudad Judicial, al sur de la ciudad.

Durante las primeras horas del día, patrullas de la Policía Estatal, camionetas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado y vehículos particulares transportaban a los usuarios del puente de Ciudad Judicial al centro, debido a que la principales rutas del transporte público no estaban llegando a sus bases del centro de la capital.

Suspenden ruta entre Chilpancingo y Atoyac

Debido a la violencia en la capital de Guerrero, fue suspendido de forma indefinida desde ayer el servicio de la ruta de Urvan de Chilpancingo-Atoyac de la Línea Cafetalera Costa Grande A.C., como medida de seguridad para los choferes y pasajeros, informaron los encargados de este servicio en su página de Facebook.

Solamente está activo el servicio de oficina para entregar la paquetería del fin de semana, informaron.

Por la suspensión, para llegar a Chilpancingo, los pasajeros de esta zona tienen que trasladarse a Acapulco o tomar un taxi desde Coyuca de Benítez, donde también trascendió que se había cancelado el servicio.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.