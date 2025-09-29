Adán Augusto pide respetar el principio de presunción de inocencia de Hernán Bermúdez

El Senador Adán Augusto López Hernández también aclaró el pago de impuestos de los últimos años, por los que fue criticado en los últimos días, y aseguró que las revelaciones recientes sobre sus ingresos no son "fuego amigo", coincidiendo con la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– El líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, volvió a referirse a Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró como Secretario de Seguridad de Tabasco cuando fue Gobernador de la entidad y que hoy está detenido, acusado de ser el líder del grupo criminal "La Barredora". El legislador pidió respetar la presunción de inocencia y reiteró que desconocía de las actividades delictivas de su propio funcionario.

Cuestionado en conferencia de prensa sobre si reconocería la responsabilidad de haber contratado a Bermúdez Requena, el Senador López Hernández indicó: "Yo creo que, primero, acuérdense que a todo individuo en este país se le debe respetar el principio de presunción de inocencia".

"Digamos que a este momento, y yo vuelvo a ratificar, yo no tenía conocimiento, ninguna autoridad incluso, ya hablé del CNI [Centro Nacional de Inteligencia], de Defensa, Marina, nadie, ni Fiscalía, nadie a mí me informó y vaya que todos los días nos reuníamos en las mesas de seguridad. Entonces, hay que esperar que las autoridades hagan sus investigaciones y se defienden responsabilidad", añadió.

Luego, en la misma rueda de prensa, reiteró que está dispuesto a colaborar con las autoridades. "Si usted me pregunta si he sido citado ni por la Fiscalía Estatal ni por la Fiscalía Federal, si he sido citado a comparecer, mi disposición es que si la autoridad requiere de mi presencia, de mi declaración en algún momento, yo acudir", subrayó.

SAT no investiga a López Hernández: CSP

Más temprano este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha iniciado una investigación contra Adán Augusto López Hernández y agregó que, en caso de ser necesario, debe explicar las irregularidades detectadas en sus declaraciones fiscales.

"El Senador aclaró y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare. No hay ningún problema. Si hay alguna cosa, siempre el SAT investiga a cualquier persona. [...] No hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto hasta el momento", dijo desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionada sobre la controversia del Senador de Morena, la Jefa del Ejecutivo negó rotundamente que su Administración haya sido la responsable de filtrar información sobre el morenista a Televisa. Al preguntarle si la revelación de información fiscal sobre el Senador Adán Augusto López se trata de "fuego amigo", lo negó rotundamente.

"Aquí no cubrimos a nadie y menos vamos a estar con insidias. [...] Si se encuentra algo contra alguien, se presenta la denuncia. Si no se encuentra, tampoco vamos a estar a lo que diga un medio, otro medio o la oposición. Si hay pruebas, nosotros mismos presentamos la denuncia. Si no hay pruebas, pues no", apuntó Sheinbaum.

Adán Augusto la secundó este lunes: afirmó que no se trataba de "fuego amigo". "Yo coincido con la Presidenta. No es, desde luego, fuego amigo. Que yo sí sepa quién es y de parte de quién pues sí lo sé y lo digo. Y en su momento yo lo revelaría. En su momento cuando yo considere políticamente oportuno. (…) Ah, cuando yo creo que políticamente conviene, pues lo diré, pero eso no quiere decir que yo haya declarado que tomaría acciones políticas", adelantó.

Adán Augusto aclara pago de impuestos

El Senador López Hernández también aclaró este lunes el pago de impuestos luego de la publicación en Televisa de sus ingresos millonarios. "Yo nunca dije que el pago total de mis impuestos había sido de un millón y cacho o de 170 mil pesos. Dije que eran los remanentes que se pagaban cuando se presentaba la declaración anual", señaló.

Adán Augusto indicó que pagó en 2023 por impuestos unos 13.6 millones de pesos, y en 2024, 9.1 millones, por lo que en total las retenciones en esos dos años fueron de 22.8 millones de pesos.

"Por los meses, o como está detallado en mis declaraciones anuales y mensuales ante el Servicio de Administración Tributaria, fue básicamente actividades realizadas en los meses entre noviembre y diciembre del 2023. Y en el 2024 fueron actividades realizadas más o menos entre los meses de junio a junio y julio del año pasado", indicó.

Además, descartó que haya conflicto de interés en sus servicios legales y de notaría porque las realizó sin ser ni aspirante presidencial ni candidato a Senador. "No es, no hay ningún conflicto de intereses, pero en el tiempo yo ya no era ni aspirante a la candidatura presidencial en esa época, ya había sido definida la candidatura presidencial", dijo.

"No hay ningún conflicto de intereses mientras yo no sea servidor público. En el momento que dejé de ser servidor público, dejé otra vez de prestar mis asesorías legales y me concentro ahora a mis ingresos, por eso les muestro el 2025, la actividad ganadera y arrendamientos y mi ingreso como Senador", concluyó Adán Augusto López Hernández.