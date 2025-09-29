Adán Augusto pide respetar el principio de presunción de inocencia de Hernán Bermúdez

Redacción/SinEmbargo

29/09/2025 - 3:08 pm

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.

Artículos relacionados

El Senador Adán Augusto López Hernández también aclaró el pago de impuestos de los últimos años, por los que fue criticado en los últimos días, y aseguró que las revelaciones recientes sobre sus ingresos no son "fuego amigo", coincidiendo con la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– El líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, volvió a referirse a Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró como Secretario de Seguridad de Tabasco cuando fue Gobernador de la entidad y que hoy está detenido, acusado de ser el líder del grupo criminal "La Barredora". El legislador pidió respetar la presunción de inocencia y reiteró que desconocía de las actividades delictivas de su propio funcionario.

Cuestionado en conferencia de prensa sobre si reconocería la responsabilidad de haber contratado a Bermúdez Requena, el Senador López Hernández indicó: "Yo creo que, primero, acuérdense que a todo individuo en este país se le debe respetar el principio de presunción de inocencia".

"Digamos que a este momento, y yo vuelvo a ratificar, yo no tenía conocimiento, ninguna autoridad incluso, ya hablé del CNI [Centro Nacional de Inteligencia], de Defensa, Marina, nadie, ni Fiscalía, nadie a mí me informó y vaya que todos los días nos reuníamos en las mesas de seguridad. Entonces, hay que esperar que las autoridades hagan sus investigaciones y se defienden responsabilidad", añadió.

Luego, en la misma rueda de prensa, reiteró que está dispuesto a colaborar con las autoridades. "Si usted me pregunta si he sido citado ni por la Fiscalía Estatal ni por la Fiscalía Federal, si he sido citado a comparecer, mi disposición es que si la autoridad requiere de mi presencia, de mi declaración en algún momento, yo acudir", subrayó.

SAT no investiga a López Hernández: CSP

Más temprano este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha iniciado una investigación contra Adán Augusto López Hernández y agregó que, en caso de ser necesario, debe explicar las irregularidades detectadas en sus declaraciones fiscales.

"El Senador aclaró y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare. No hay ningún problema. Si hay alguna cosa, siempre el SAT investiga a cualquier persona. [...] No hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto hasta el momento", dijo desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionada sobre la controversia del Senador de Morena, la Jefa del Ejecutivo negó rotundamente que su Administración haya sido la responsable de filtrar información sobre el morenista a Televisa. Al preguntarle si la revelación de información fiscal sobre el Senador Adán Augusto López se trata de "fuego amigo", lo negó rotundamente.

Sheinbaum dijo que no hay investigaciones contra Adán Augusto López Hernández en el SAT y descartó "fuego amigo" en filtraciones.
Sheinbaum dijo que no hay investigaciones contra Adán Augusto López Hernández en el SAT y descartó "fuego amigo" en filtraciones. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

"Aquí no cubrimos a nadie y menos vamos a estar con insidias. [...] Si se encuentra algo contra alguien, se presenta la denuncia. Si no se encuentra, tampoco vamos a estar a lo que diga un medio, otro medio o la oposición. Si hay pruebas, nosotros mismos presentamos la denuncia. Si no hay pruebas, pues no", apuntó Sheinbaum.

Adán Augusto la secundó este lunes: afirmó que no se trataba de "fuego amigo". "Yo coincido con la Presidenta. No es, desde luego, fuego amigo. Que yo sí sepa quién es y de parte de quién pues sí lo sé y lo digo. Y en su momento yo lo revelaría. En su momento cuando yo considere políticamente oportuno. (…) Ah, cuando yo creo que políticamente conviene, pues lo diré, pero eso no quiere decir que yo haya declarado que tomaría acciones políticas", adelantó.

Adán Augusto aclara pago de impuestos

El Senador López Hernández también aclaró este lunes el pago de impuestos luego de la publicación en Televisa de sus ingresos millonarios. "Yo nunca dije que el pago total de mis impuestos había sido de un millón y cacho o de 170 mil pesos. Dije que eran los remanentes que se pagaban cuando se presentaba la declaración anual", señaló.

Adán Augusto indicó que pagó en 2023 por impuestos unos 13.6 millones de pesos, y en 2024, 9.1 millones, por lo que en total las retenciones en esos dos años fueron de 22.8 millones de pesos.

"Por los meses, o como está detallado en mis declaraciones anuales y mensuales ante el Servicio de Administración Tributaria, fue básicamente actividades realizadas en los meses entre noviembre y diciembre del 2023. Y en el 2024 fueron actividades realizadas más o menos entre los meses de junio a junio y julio del año pasado", indicó.

Además, descartó que haya conflicto de interés en sus servicios legales y de notaría porque las realizó sin ser ni aspirante presidencial ni candidato a Senador. "No es, no hay ningún conflicto de intereses, pero en el tiempo yo ya no era ni aspirante a la candidatura presidencial en esa época, ya había sido definida la candidatura presidencial", dijo.

"No hay ningún conflicto de intereses mientras yo no sea servidor público. En el momento que dejé de ser servidor público, dejé otra vez de prestar mis asesorías legales y me concentro ahora a mis ingresos, por eso les muestro el 2025, la actividad ganadera y arrendamientos y mi ingreso como Senador", concluyó Adán Augusto López Hernández.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Vivir Ayotzinapa desde dentro

"En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado".
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Once años sin justicia para los 43

"Aunque ya se conocían miles de casos de desaparición en el país, el caso Ayotzinapa significó un...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Árboles

"Los árboles como origen del mundo es un mito que se repite; está en muy diversas historias...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Mentiras peligrosas

"Si uno a veces le cree a los rumores malintencionados de su vecina… entonces habrá algunos que...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
1

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
2

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
3

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
4

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
5

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
6

Los “incels”, como el presunto agresor del CCH, se mueven entre manadas virtuales...

La DEA realizó una serie de operativos para desmantelar redes del CJNG en EU y el extranjero.
7

FOTOS ¬ La DEA dice que dio golpe al CJNG: suma 670 detenidos, drogas y efectivo

Un derrumbe en la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas, en el Edomex, provocó que la vialidad quedara obstruida y dejó un saldo de cinco personas lesionadas.
8

VIDEO ¬ Así fue el derrumbe en la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas; hay 5 heridos

La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
9

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

Pues según las mediciones disponibles, Claudia Sheinbaum Pardo y AMLO se disputan el nivel más alto de aprobación de la historia de los presidentes mexicanos.
10

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

11

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Donald Trump presentó un plan para Gaza, en el que propone la creación de una Junta de la Paz y una fuerza internacional; busca un acuerdo con Israel y Qatar.
12

Trump presenta plan para terminar guerra en Gaza; propone formar órgano de transición

"Papayita" era trabajador de limpieza y murió por presunta broma de compañeros en Torreón.
13

Lo acosaban en el trabajo, lo humillaban. Y un día dieron desgrasante a beber. Murió

Zulema "N", alias "La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza" fue detenida en Ecatepec por elementos de la Semar y la Policía municipal.
14

"La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza", es detenida en Ecatepec por la Semar

La Secretaría de la Defensa Nacional reforzó ayer la seguridad de Baja California, Chihuahua y Guanajuato con 270 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales.
15

Defensa fortalece la seguridad de BC, Chihuahua y Guanajuato con Fuerzas Especiales

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
1

“Algo malo pasará”, amenazan incels en redes. Escuelas de la UNAM suspenden clases

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
2

Adán Augusto pide respetar el principio de presunción de inocencia de Hernán Bermúdez

Claudia Sheinbaum Pardo informó que continúan las investigaciones sobre un presunto campo de adiestramiento vinculado a La Luz del Mundo en Michoacán.
3

Siguen investigaciones sobre campo de adiestramiento de La Luz del Mundo: Sheinbaum

Donald Trump presentó un plan para Gaza, en el que propone la creación de una Junta de la Paz y una fuerza internacional; busca un acuerdo con Israel y Qatar.
4

Trump presenta plan para terminar guerra en Gaza; propone formar órgano de transición

La DEA realizó una serie de operativos para desmantelar redes del CJNG en EU y el extranjero.
5

FOTOS ¬ La DEA dice que dio golpe al CJNG: suma 670 detenidos, drogas y efectivo

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
6

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
7

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

Sheinbaum espera que EU tenga "consideración" con México, ya que los aranceles a vehículos pesados (camiones) anunciados por Trump afectan a ambos países.
8

México espera "consideración" de EU para aplicación de aranceles a vehículos pesados

Claudia Sheinbaum negó que se haya iniciado una investigación contra Adán Augusto y le pidió explicar las irregularidades en sus declaraciones fiscales.
9

"No hay ninguna investigación contra Adán", insiste Sheinbaum; descarta "fuego amigo"

Un derrumbe en la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas, en el Edomex, provocó que la vialidad quedara obstruida y dejó un saldo de cinco personas lesionadas.
10

VIDEO ¬ Así fue el derrumbe en la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas; hay 5 heridos

Claudia Sheinbaum dio a conocer que hay un acuerdo con EU para enfrentar el tráfico de armas, algo "histórico" y una de las demandas más importantes de México.
11

CSP destaca que por primera vez EU realizará operativos para frenar tráfico de armas

El Gobierno de CSP informó que las lluvias del sábado en el Valle de México fueron unas de las más intensas de las últimas décadas y las más fuertes del 2025.
12

Lluvias del sábado, las más fuertes de 2025; Bienestar hará censo y entregará apoyos