VIDEO ¬ Joven recibe golpiza en el "Rico Club"; cesan a personal y ordenan inspección

Un joven fue agredido dentro del establecimiento ante la indiferencia de los guardias; por los hechos, estos fueron despedidos y se inició un procedimiento de inspección oficial al bar club nocturno.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- Este fin de semana se suscitó una riña entre clientes dentro del bar "Rico Club", ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, que dejó a un joven lesionado. Los hechos culminaron con el despido de guardias de seguridad y una verificación oficial al establecimiento por parte de las autoridades.

La agresión fue denunciada en redes sociales, donde usuarios publicaron videos sobre lo ocurrido, en los cuales puede apreciarse el altercado y la indiferencia con que actuó el personal de seguridad del bar ante lo sucedido. Ante esta conducta permisiva, varios de los testigos y acompañantes increparon y a demandaron a los guardias que intervinieran.

Pese a las suplicas, los guardias decidieron mantenerse al margen de la agresión mientras los agresores golpeaban en el piso a un joven visiblemente sometido. En los videos puede escucharse con claridad cómo los jóvenes acompañantes demandan detener la golpiza. "¡Hey, ayúdalo, ayúdalo, por favor!" y "¡lo mataron, lo mataron!", exclamaron testigos al momento de la agresión.

Lo que pasó en Rico club 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ me parece verdaderamente indignante,pero más indignante que ninguna de las dragas sean capaces de pronunciarse y respaldar al chico que fue violentado. @ParisBangBang @BarbaraDurango hermanes, es aquí cuando se necesita su voz, no su indiferencia. https://t.co/i5tKJp1HVB — Julián GR (@Ventideldia) September 29, 2025

Ante estos hechos, la denuncia por la inacción de la administración del "Rico Club" y su personal de vigilancia comenzó a moverse por redes sociales, lo que motivó a las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc a pronunciarse y a intervenir ante la situación.

En este sentido, la Alcaldesa de la demarcación, Alessandra Rojo de la Vega, publicó en sus redes sociales un mensaje de cero tolerancia a la violencia.

"Tras las múltiples denuncias por los hechos ocurridos en “Rico Club”, en coordinación con el INVEA (Instituto de Verificación Administrativa) realizamos una visita de verificación. El establecimiento se encontraba cerrado, por lo que se dejó un citatorio para el día de mañana", posteó Rojo de la Vega en su cuenta de X.

En Cuauhtémoc no hay tolerancia a la violencia. 🚨 Tras las múltiples denuncias por los hechos ocurridos en “Rico Club”, en coordinación con el INVEA realizamos una visita de verificación. El establecimiento se encontraba cerrado, por lo que se dejó un citatorio para el día de… pic.twitter.com/yeVMev9Hfs — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) September 29, 2025

Tras los hechos, la administración del Rico Club notificó que los guardias habían sido despedidos.

Mediante un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram, la administración del bar expresó su rechazo hacia cualquier acto de violencia y afirmó que, desde el primer momento, se entabló comunicación con la persona afectada y se le brindó acompañamiento y apoyo constante.

"Conscientes de nuestra responsabilidad, asumiremos los gastos derivados de esta situación y reforzaremos nuestras medidas de seguridad para garantizar que este tipo de hechos no se repitan", apuntó el bar. Asimismo, expresó su total disposición para "colaborar en la resolución" de lo ocurrido mediante la aportación de videos a las autoridades.

"Rico Club", con antecedentes de violencia

El "Rico Club" es un centro nocturno ubicado en la denominada zona rosa de la Alcaldía Cuauhtémoc y tiene ya varias denuncias ciudadanas por hechos violentos tanto dentro como fuera del establecimiento.

El 10 de julio de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) inició una investigación por el ataque que sufrieron un grupo de jóvenes de la comunidad LGBT+ al salir del bar.

Las agresiones con palas y piedras contra tres hombres que salían del lugar fueron denunciadas a través de redes sociales, por lo que la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria (FIDAGAP), de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, inició la indagatoria correspondiente.

Por estos hechos el Rico Club fue clausurado por orden de la entonces Alcaldesa, Sandra Cuevas.