México registra pérdida de 200 mil empleos en agosto; ocupación informal baja a 54.8%

En un reciente informe, el Inegi reveló que, durante agosto, el empleo informal en México se ubicó en 54.8 por ciento, una disminución frente al 56.1 por ciento registrado en julio.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- En agosto de 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) en México se situó en 61.3 millones de personas, 274 mil menos que en el mismo mes de 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La población ocupada se redujo de 59.7 a 59.5 millones de personas, con una pérdida neta de 200 mil 835 plazas frente al mismo mes de 2024.

El empleo informal cerró en 54.8 por ciento, es decir 32.6 millones de personas bajo esa condición, mientras que la ocupación formal avanzó a 26.9 por ciento.

Buenos días. En agosto 2025, los indicadores de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE muestran que: 🔹 La Población Económicamente Activa #PEA fue de 61.3 millones de personas, que representó una disminución de 274 mil personas respecto al mismo mes de 2024. (1/3) pic.twitter.com/Ctnx1cScao — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) September 29, 2025

Con ello, la tasa de informalidad laboral descendió a 54.8 por ciento en agosto, frente al 56.1 por ciento del mes previo, aunque aún por encima del 54.3 por ciento registrado en agosto de 2024.

Por sectores, el terciario (comercio y servicios) fue el más afectado, con una pérdida de un millón 14 mil 429 puestos. El primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) registró una disminución de 416 mil 830 plazas, mientras que el secundario (industria y construcción) generó 185 mil 439 empleos.

La afectación también se reflejó en la distribución por género: el empleo femenino cayó en 767 mil 113 plazas, en tanto que el masculino retrocedió en 535 mil 660.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en agosto 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.3 millones. Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes: ▪️58.8% participación económica

▪️2.9%… pic.twitter.com/14j527i1ze — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 29, 2025

En cuanto a la población desocupada, esta sumó 1.8 millones de personas en agosto, un aumento de 63 mil 352 frente a julio, aunque con una reducción anual de 73 mil.

La tasa de desocupación se colocó en 2.9 por ciento, levemente inferior al 3 por ciento reportado en agosto de 2024. Mientras que, la tasa de participación económica fue de 58.8 por ciento, por debajo del 60.2 por ciento de un año antes.

La subocupación alcanzó 7.1 por ciento, contra ocho por ciento en agosto de 2024, mientras que la tasa de condiciones críticas de ocupación se situó en 33.5 por ciento, menor al 37.3 por ciento de hace un año.

En el desglose anual, la ocupación de mujeres fue de 24.3 millones de personas, un aumento de 41 mil, mientras que la de hombres se ubicó en 35.2 millones, con una caída de 242 mil.

La desocupación femenina bajó de 834 mil en agosto de 2024 a 774 mil en agosto de 2025, en tanto que la masculina se mantuvo estable en un millón.