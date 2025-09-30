El PAN se dispone a reformar estatutos en 20 días e iniciar un "relanzamiento total"

El relanzamiento del PAN está dirigido sobre todo A jóvenes que se interesen en participar políticamente dentro de este partido. Los mejor posicionados públicamente serán aquellos que, en palabras del dirigente panista, tendrán la oportunidad de acceder a candidaturas de cargos de elección popular.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció hoy un "relanzamiento total" dentro de 20 días de esta agrupación política.

"Es algo que habremos de plasmar el 29 de noviembre en una asamblea nacional para reformar nuestros estatutos. En nuestros estatutos va a quedar que las mujeres y los hombres más competitivos en la calle van a ser nuestras candidatas y candidatos. Ya tenemos comprobado que gana más la marca de una persona que la marca de un partido”, indicó em rueda de prensa.

En una gira por el estado de Tlaxcala, el dirigente afirmó la necesidad de reformar el partido desde dentro para ser más competitivo y convertirse en una opción para las y los ciudadanos, especialmente jóvenes.

El cambio, dijo, "no es sólo cosmético, sino cambiar de lleno las prácticas que sabemos que han sido no para bien, y cambiarlas por las que sabemos que son el futuro de Acción Nacional”.

Romero Herrera indicó que en "el PAN entendemos que vamos y habremos de entrar a un nuevo chip, una nueva frecuencia también propositiva, nos van a reconocer ya desde un enfoque de proponer, de ser activos".

“Acción Nacional abre las puertas a las mujeres y los hombres más capaces, así de simple”, enfatizó Romero Herrera, quien subrayó que uno de los propósitos de su partido es contrastar con los electores “cómo les va a las personas cuando viven en un Gobierno de Morena y cómo en un Gobierno del PAN”.

De acuerdo con la visión del panista, el Gobierno actual está entretejiendo una estructura policial para meterse en la vida de todas y todso los ciudadanos para poder espiarlos.

“El oficialismo está construyendo un andamiaje de un gobierno cada vez más policial, para que se entienda, más metiche. Morena ya hizo ley que cualquier autoridad a la que se le antoje pedir tu geolocalización, tu compañía telefónica le tiene que dar a esa autoridad tu ubicación en tiempo real”, subrayó el dirigente.