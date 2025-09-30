“El Haza” es sentenciado a 11 años de prisión por el atentado contra Ciro Gómez Leyva

Erick Hazael “N”, identificado como “El Haza”, fue sentenciado a 11 años y un mes de prisión por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- Erick Hazael “N”, identificado como “El Haza”, fue sentenciado este lunes a 11 años y un mes de prisión por su participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido en diciembre de 2022 en la Ciudad de México (CdMx).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, mediante un comunicado, que la sentencia judicial contra "El Haza" acredita los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada.

A través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), la dependencia federal logró la condena con pruebas aportadas por el Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

#FGR obtuvo más de 11 años de prisión contra de Erick Hazael “R”, por su participación en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, en perjuicio de un periodista en la Ciudad de México. A la fecha se ha obtenido sentencia… pic.twitter.com/0OhE7qa8DW — FGR México (@FGRMexico) September 29, 2025

El Juez de Control, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, dictó la sentencia tras determinar que el ataque buscaba limitar y menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Con este fallo, suman ya 12 personas sentenciadas por su participación en la asociación delictuosa que planeó y ejecutó el atentado.

Entre los condenados se encuentran Israel Jiménez Ávila, alias “El Yeye”, y Juan Antonio Cisneros Morales, alias “El Dedotes”, quienes también recibieron 11 años y un mes de prisión el pasado 18 de agosto.

A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

En audiencias previas, Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias “El Bart”, fue sentenciado a 14 años por ser el autor material del ataque, mientras que Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias “El Pool”, recibió 12 años por cerrar el paso al vehículo del comunicador.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados se reunieron antes del atentado en el domicilio de Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, señalado como autor intelectual del ataque. Según declaraciones ministeriales, Escárcega aseguró pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presentó la agresión como un “encargo del señor Mencho”.

La audiencia de “El Patrón” aún no tiene fecha definida. En caso de aceptar un procedimiento abreviado, enfrentaría una pena mínima superior a los 11 años de prisión por homicidio en grado de tentativa.