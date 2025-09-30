Estudiantes de la Prepa 8 son desalojados ante amenaza de bomba; resultó ser falsa

Las y los estudiantes de la Prepa 8 vivieron momentos de preocupación cuando fueron desalojados del inmueble ante una amenaza de bomba que resultó falsa. Esta es la segunda alarma en preparatorias de la UNAM en menos de una semana.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- La comunidad de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz”, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue desalojada esta tarde por una alerta de bomba que resultó ser falsa.

Las autoridades del plantel se dieron a la tarea de evacuar a la comunidad preparatoriana luego de que en redes sociales comenzara a circular información alertando de la colocación de material explosivo en determinadas aulas.

Según estas informaciones, las imágenes señalaban que los salones 414, 551 y 619 estaban amenazados. En las fotografías se leía un mensaje específico: “Detonante, silla 8, lunes 29. 11:36 horas se detona”.

Elementos de la @SSC_CDMX revisan las instalaciones de la @Prepa8_UNAM en @AlcaldiaAO X la amenaza de bomba. Las clases se reanudarán mañana.

Varios planteles de la #UNAM #CCHS #Prepas y facultades han recibido amenazas después del homicidio de un estudiante en el #cchsur #paro pic.twitter.com/wDMJjJyvMB — Pilar Cantero Beciez (@pilarcantero_) September 29, 2025

Alrededor del mediodía, las autoridades universitarias desalojaron de manera ordenada a la comunidad en coordinación con cuerpos de seguridad y Protección Civil. La zona fue acordonada mientras se realizaba una revisión exhaustiva de las instalaciones para garantizar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Ante esta situación, el Alcalde de Álvaro Obregón (donde se ubica la Prepa 8), Javier López Casarín, tomo parte en el asunto e indicó que mantendrá contacto con las autoridades de la Ciudad de México y de la casa de estudios para iniciar los protocolos de seguridad necesarios ante situación como esta.

El Alcalde aseguró en entrevista que las autoridades recibieron el reporte de la presunta amenaza de bomba: “Nos reportaron que donde se señalaba que estaba al momento no está tal dispositivo”.

Ante la amenaza de bomba que se registró esta mañana en Prepa 8, estamos en coordinación con autoridades de la Ciudad de México y de la @UNAM_MX. Nos mantenemos atentos y con disposición de coadyuvar en la activación y seguimiento de los protocolos necesarios. — Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) September 29, 2025

Por su parte, las autoridades del plantel indicaron en sus cuentas oficiales que “Hoy 29 de septiembre, siendo las 10:49 horas, se detectó un mensaje escrito de manera anónima en una hoja de papel, la cual estaba pegada en un núcleo sanitario. Este mensaje indicaba que a las 11:36 am se detonaría un artefacto explosivo, por lo que de inmediato se activaron los protocolos correspondientes”.

Se indicó en el comunicado oficial que se procedió con la evacuación de la comunidad estudiantil, así como la comunicación directa con las autoridades centrales de la casa de estudios, incluyendo a Bomberos UNAM e integrantes de la Comisión Local de Seguridad.

Al no encontrarse materiales explosivos, se instruyó la reanudación de las labores académicas y administrativas para el 30 de septiembre en los horarios habituales.

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, descartó el pasado 26 de septiembre que la institución esté rebasada por casos de violencia recientes, como el asesinato de un alumno a manos de otro, el suicidio de un joven universitario en el Metro y una riña en otro plantel, todo en el espacio de apenas unos días.

"Estos actos nos duelen, pero afortunadamente la gran mayoría de los jóvenes están estudiando y están preocupados por su futuro, como lo demuestran los que están hoy aquí", dijo Lomelí a los medios al asistir a la Cámara de Diputados para la Inauguración del Modelo Parlamentario Universitario de la UNAM.